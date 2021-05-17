سوق أبوظبي لأعلى مستوى في تاريخه بمكاسب 16 ملياراً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

نجح سوق أبوظبي في تحقيق مستوى قياسي هو الأعلى في تاريخه، بختام جلسة أمس، بعدما ربح ما يناهز 16 مليار درهم، مدفوعاً بمكاسب الأسهم القيادية، يقودها «أبوظبي الأول»، فيما انخفض سوق دبي تحت وطأة ضغوط بيع، نالت من أسهم العقار والبنوك.

وارتفع سوق أبوظبي 3.52% إلى 6427.94 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والصناعة والسلع، فيما انخفض سوق دبي 1.16% عند 2664.6 نقطة بضغط أسهم العقار والبنوك والاستثمار والسلع والاتصالات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.8 مليار درهم منها 1.59 مليار بأبوظبي، و227.67 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 484.6 مليون سهم، موزعة بواقع 266.1 مليوناً في أبوظبي، و218.5 مليوناً بدبي، من خلال 7499 صفقة.

ضغط العقار

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 2%، وانخفض قطاع البنوك 0.94%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.7%، بينما صعد قطاع النقل 0.1%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 66.8 مليون درهم، تلاه «إعمار مولز» 27 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 20.64 مليون، وحقق «الصناعات الوطنية» أكبر ارتفاع بنسبة 15%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنحو 6.51%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 40.56 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

قفزة البنوك

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 7.77% مع نمو «أبوظبي الأول» 10.15% و«أبوظبي التجاري» 1.6% و«أبوظبي الإسلامي» 1.78%. وصعد قطاع الاتصالات 1.48% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع العقار 0.18%.

وانخفض قطاع الاستثمار 2.3% مع هبوط «العالمية القابضة» 2.56%، فيما صعد «إشراق» 1.23% و«الواحة كابيتال» 1.6%، ونزل قطاع الطاقة 0.08%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 505.2 ملايين درهم، تلاه «أدنوك للتوزيع» 284.86 مليونا. وحقق «إيزي ليس» أكبر ارتفاع بنسبة 14.83%، فيما كان «الإمارات للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.93%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 73.85 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

إفصاحات

★ حققت شركة أورينت للتأمين نمواً في الأرباح إلى 196 مليون درهم في الربع الأول 2021، مقابل 171 مليوناً في الربع الأول 2020.

★ سجلت شركة داماك العقارية خسائر بقيمة 190 مليون درهم في الربع الأول 2021 مقابل خسائر بقيمة 106 ملايين درهم في الربع الأول 2020.

★ تحولت شركة الخليج للملاحة إلى الربحية في الربع الأول 2021 لتحقق صافي ربح بقيمة 79 مليون درهم مقارنة بخسائر بلغت 18 مليوناً في الربع الأول 2020. وبلغت الخسائر المتراكمة 644 مليوناً.

★ سجلت شركة الأسمنت الوطنية أرباحاً بقيمة 44.25 مليون درهم في الربع الأول 2021، مقابل خسائر 126.6 مليوناً في الربع الأول 2020.

★ بلغت أرباح شركة أمانات القابضة 29.24 مليون درهم في الربع الأول 2021، مقابل أرباح بلغت 2.9 مليون درهم في الربع الأول 2020.

★ حققت الشركة الوطنية للتأمينات العامة أرباحاً بقيمة 22.85 مليون درهم في الربع الأول 2021، مقابل خسائر بلغت 15.85 مليوناً في الربع الأول 2020.

★ سجلت شركة دار التكافل أرباحاً قيمتها 7.26 ملايين درهم في الربع الأول 2021، مقابل أرباح 2.55 مليون في الربع الأول 2020.

★ بلغت أرباح شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير 150 ألف درهم في الربع الأول 2021، مقابل خسائر بلغت 68.55 ألفاً في الربع الأول 2020.

★ سجلت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة خسائر بقيمة 20.63 مليون درهم في الربع الأول 2021، مقابل خسائر 42.8 مليون درهم في الربع الأول 2020. وبلغت الخسائر المتراكمة 1.68 مليار.

★ حققت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) أرباحاً بقيمة 24.23 مليون درهم في الربع الأول 2021، مقابل أرباح 13.14 مليوناً في الربع الأول 2020. وبلغت الخسائر المتراكمة 286.68 مليوناً.

★ تكبدت شركة تكافل الإمارات خسائر بقيمة 4.57 ملايين درهم في الربع الأول 2021، مقابل خسائر 2.56 مليون في الربع الأول 2020.

★ حققت شركة غلفا للاستثمارات العامة أرباحاً بلغت 5.08 ملايين في الربع الأول 2021 مقارنة بخسائر 2.03 مليون للربع الأول 2020.

★ ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «العين الأهلية للتأمين» إلى 13.58 مليون درهم في الربع الأول 2021 مقارنة بـ9.3 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي.

★ حققت شركة «الفجيرة الوطنية للتأمين» أرباحاً صافية بقيمة 4.4 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري مقابل 3 ملايين للفترة نفسها من العام الماضي.

★ تحولت شركة «الخليج الاستثمارية» للربحية بعدما سجلت أرباحاً بنحو 13.07 مليون درهم في الربع الأول 2021 مقارنة بخسائر 9.95 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي.

★ تحولت شركة «الوثبة الوطنية للتأمين» إلى الربحية بعدما سجلت 36.39 مليون درهم في الربع الأول، مقابل خسائر 72.8 مليوناً في الفترة المقابلة من العام الماضي.

★ حققت شركة «فودكو القابضة» تحولاً إيجابياً بعدما سجلت أرباحاً بنحو 19.4 مليون درهم في الربع الأول من العام مقارنة بخسائر 34.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

★ ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «ميثاق للتأمين التكافلي» إلى 12.63 مليون درهم في الربع الأول، مقارنة بنحو 8.03 ملايين في الفترة نفسها من العام المنصرم. ووصلت الخسائر المتراكمة إلى 36.6 مليوناً تعادل 22.4% من رأس المال.

★ سجلت «الاتحاد للتأمين» أرباحاً بنحو 8.12 ملايين في الربع الأول مقارنة بخسائر 24.06 مليونا في الفترة المقابلة من العام الماضي.

★ أكد بنك رأس الخيمة الوطني إعادة تأكيد تصنيف وكالة «فيتش» للبنك عند «BBB /‏‏F2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يشير إلى أن التوقعات بشأن أخطار عدم السداد منخفضة إذ تعد القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية كافية.

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