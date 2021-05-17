نمو صافي أرباح «أمان» خلال الربع الأول يتجاوز الضعف

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، المزود لخدمات التكافل المصرفي، أمس، نتائجها المالية للربع الأول 2021، حيث بلغ صافي الأرباح العائدة على المساهمين 6,4 ملايين درهم. ويشكل ذلك زيادة كبيرة بنسبة 100,8% مقارنةً مع 3,18 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعكس هذه النتائج القوية نجاح استراتيجية النمو الجديدة التي وضعها مجلس إدارة الشركة لتحفيز أدائها المالي عبر التركيز على توسيع النشاط التشغيلي وتحسين الأداء الاستثماري. ووصل إجمالي المساهمات المكتتبة للشركة إلى 60,3 مليون درهم رغم استمرار تحديات السوق. وارتفعت قيمة حقوق المساهمين بنسبة 7,4% لتبلغ 91,4 مليون درهم.

وقال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة «أمان»: حققت «أمان» نمواً ضخماً في صافي الأرباح للربع الأول رغم ظروف السوق الصعبة، وجاء ذلك بفضل استراتيجية النمو الطموحة لثلاث سنوات التي أطلقناها العام الماضي. ونؤكد التزامنا بتوفير قيمة مجزية طويلة الأمد لمساهمينا وشركائنا وحملة وثائق التأمين من خلال متابعة جهود الرقمنة والارتقاء بسوية أعمالنا.

وقال جهاد فيتروني الرئيس التنفيذي لـ«أمان»: يعكس نجاحنا في مضاعفة صافي أرباحنا التقدم الكبير الذي أحرزناه على صعيد تعزيز وتنمية أعمالنا الرئيسية، وتنويع منتجاتنا وعروض خدماتنا. ونثق بقدرتنا على تنفيذ خطط النمو لدينا.

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