12.6 مليون دينار أرباح «أجيليتي» الربعية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «أجيليتي»، أمس نتائجها المالية للربع الأول 2021. وبلغ صافي الأرباح 12.6 مليون دينار كويتي أو 6.01 فلوس للسهم، بزيادة 28.7% عن الربع الأول 2020، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 26.9 مليون دينار، بزيادة 31%، والإيرادات 485.5 مليون دينار بزيادة 28.6%.

وناقش مجلس الإدارة ووافق على اعتماد توصية لسياسة توزيع الأرباح النقدية المستقبلية تقضي بتوزيع 20 فلساً للسهم حداً أدنى للسنوات الثلاث المقبلة. وقد تشمل برنامج شراء أسهم الخزينة في الحدود المسموح بها قانونياً. وقد يوصي مجلس الإدارة ووفقاً لتقديره، بأنواع أخرى من توزيعات الأرباح أو زيادة بقيمة التوصية السابقة، وهذه التوصيات كما هي حال جميع التوصيات تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المعنية في حينه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز