6 ملايين درهم صافي ربح «أملاك للتمويل» في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أملاك للتمويل أمس نتائجها المالية للربع الأول 2021 إذ ركزت الشركة على الإدارة الحكيمة لعملياتها وميزانيتها العمومية في الإمارات إلى جانب تحقيق فرص النموّ الاستراتيجي في الأسواق الإقليمية الرئيسة. وحققت الشركة صافي ربح بلغ 6 ملايين درهم، مقارنة بصافي خسارة 139 مليوناً في 2020.

وكانت إيرادات أنشطة الأعمال التمويلية متوافقة بشكل عام مع 2020 إذ بلغت 43 مليون درهم في 2021 (الربع الأول العام الماضي: 44 مليوناً). ونفّذت الشركة ترتيبات تسوية الديون في الرّبع الأول، ما أتاح الخروج الناجح لاثنين من المموّلين. وأدّى التركيز على كفاءة العمليات إلى خفض التكاليف التشغيلية 16% إلى 24 مليون درهم (الربع الأول من العام الماضي: 28 مليوناً).

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