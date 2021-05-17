2.64 % انخفاض مؤشر الأسعار السنوي بدبي في أبريل

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء انخفاض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك بنسبة 2.64% في أبريل 2021 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث انخفضت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.42% والتي خفضت المؤشر بمقدار 3.42 نقاط، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 4.76%، ما خفض المؤشر بمقدار 0.66 نقطة، وقسم التبغ 0.55%، وقسم الصحة 0.04%.

وارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 12.86%، ما رفع المؤشر 1.28 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 2.90%، ليرتفع المؤشر بمقدار 0.06 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق 0.82%، والذي دفع المؤشر بمقدار 0.04 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.58%، ليرتفع المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.62%، دافعاً المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.19% والذي دفع المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.14%، ما رفع المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.08%.

أساس شهري

وارتفع المؤشر في أبريل 2021 مقارنة بمارس بنسبة 0.17%، نتيجة ارتفاع أسعار قسم النقل بنسبة 2.43%، والذي دفع المؤشر بمقدار 0.27 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 5.61%، ما رفع المؤشر بمقدار 0.11 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.79%، ليرتفع المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.05%، دافعاً المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.06%، وقسم التبغ بنسبة 0.01%.

واستقرت أسعار قسم التعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

انخفاضات

انخفضت أسعار قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.56%، ما خفض المؤشر بمقدار 0.22 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.17%، دافعاً المؤشر للانخفاض المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.15%، لينخفض المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق 0.08%، والصحة 0.04%.

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