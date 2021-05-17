توسيع شبكات تبريد «إمباور» إلى 350.4 كم بنمو 10 % في 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» تجاوز إجمالي طول شبكتها من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق إلى مختلف مناطق دبي إلى أكثر من 350.4 كيلومتراً بنهاية 2020 بنمو 10% مقارنة بعام 2019. ويعادل الطول الجديد للشبكة التي تمتلكها إمباور في الوقت الراهن 423 مرة طول برج خليفة الأعلى في العالم.

وأكدت إمباور أنها طورت تقنيات جديدة تساهم في الحد من انبعاثات الكربون وتقليل استهلاك المياه والطاقة من خلال توفير خدمات تبريد مناطق فعالة وصديقة للبيئة، وتتميز بقدرتها على توفير طاقة التبريد، دون أن تتأثر بالعوامل الخارجية ودرجات الحرارة المرتفعة، خاصة في الصيف.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: إن المؤسسة تقطف ثمار الاستثمار في تطوير البنية التحتية المتعلقة بشبكة خطوط الأنابيب الخاصة بنقل طاقة تبريد المناطق إلى مختلف مناطق دبي، إذ تستبق المؤسسة مواعيد استكمال الإنشاءات في المشاريع التطويرية لضمان جاهزية شبكتها لتزويد وجهات جديدة بخدمات تبريد مناطق عالية الجودة، مشيراً إلى أن توسيع الرقعة الجغرافية لخطوط شبكات «إمباور» المصنفة كأكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على خدماتها .

وأدى إنجاز المؤسسة للتوسعة إلى خلق مناطق جديدة، حيث مكنت الشبكة المتواجدة بمنطقة الخليج التجاري وشارع الشيخ زايد من توفير خدمات «إمباور» إلى كل المشاريع والأبراج وناطحات السحاب على جانبي الشارع، بما فيها «دبي كوكولا ارينا» ومشروع برج الوصل الذي يجري تشييده بأطول واجهة من السيراميك في العالم.

وأدت التوسعة بمنطقة مركز دبي المالي إلى تزويد مشروع «ون زعبيل» والوصل 1 بالخدمة. كما تمكنت إمباور من ربط مشاريع مميزة بشبكتها مثل فندق أفاني بالم فيو دبي، وعين دبي، أطول عجلة ترفيه في العالم وغيرها. كما باشرت تزويد خدمات تبريد المناطق بسعة 2100 طن تبريد إلى 3 محطات ضمن مسار 2020 لمترو دبي.

ترسية عقود

أرست «إمباور» عقوداً بقيمة تجاوزت 255 مليون درهم في 2020 لتمويل توسعاتها وأبرزها توسيع شبكتها في مختلف مناطق الإمارة وأبرزها مدينة دبي للإنتاج، والخليج التجاري، والبرشا هايتس، ومركز دبي المالي العالمي وغيرها. كما قامت بتشغيل محطتي تبريد جديدتين الأولى في مردف والثانية في قرية جميرا، والتي شهدت ربطاً في شبكتي التوزيع فيها: جميرا سيركل وجميرا تراينغل بسعة 260 ألف طن تبريد.

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