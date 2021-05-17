«إنجل آند فولكرز» وسيط لبيع أرض مقابل 55 مليوناً بـ«نخلة جميرا»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «إنجل آند فولكرز» أنها نجحت أخيراً كوسيط عقاري في بيع أغلى قطعة أرض في «نخلة جميرا» مقابل 55 مليون درهم بمساحة تبلغ 30 ألف قدم مربع (قرابة 2790 متراً مربعاً). وحققت الشركة ارتفاعاً في الإيرادات بنحو 150% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول 2020.

وحققت منصات المبيعات المركزية؛ أو ما يسمى بمركز السوق «ماركت سنتر» خلال العام الماضي رقماً قياسيّاً في حجم المبيعات، إذ ساهم بنحو أكثر من 22.24 مليون درهم في عمولة المبيعات لمجموعة «إنجل آند فولكرز»، ليصل إجمالي حجم المعاملات إلى 687.4 مليون درهم بزيادة سنوية لمركز السوق وصلت إلى 9.13% رغم الجائحة.

وعمل مركز سوق مجموعة «إنجل آند فولكرز» على مدار السنوات القليلة الماضية في دبي بجهد كبير عن كثب مع كبار مطوري العقارات مثل «إعمار»، و«ميراس»، و«دبي للعقارات».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز