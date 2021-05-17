إطلاق قرية الصجعة الصناعية لمزاد السيارات غير القابلة للتسجيل

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، عن تعاونها مع شركة الشارقة لإدارة الأصول «الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة» لتخصيص مناطق في قرية الصجعة الصناعية لمزاد السيارات غير القابلة للتسجيل في منطقة الصجعة بالشارقة بمساحة إجمالية قدرها 109844 متراً مربعاً بهدف تنظيم القطاع.

وأكد فهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن هذا التعاون يأتي انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية لحكومة الشارقة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع يرتكز على التنافسية ويحقق الرفاهية والازدهار للمواطنين والمقيمين.

وأضاف: تتميز قرية الصجعة الصناعية إلى جانب موقعها الاستراتيجي بالقرب من مطار الشارقة على مسافة 17 كيلومتراً بتوفر الخدمات كافة التي يحتاجها المستثمرون بما في ذلك خطوط أنابيب المياه وشبكة الكهرباء وكابلات الاتصالات وإنارة الشوارع وشبكة الطرق ومواقف السيارات ورصف ممرات المشاة وأنظمة مكافحة الحرائق.

وقال محمد بن عيسى، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في شركة الشارقة لإدارة الأصول، إن القرية تتضمن 100 وحدة متنوعة من صالات العرض والمستودعات والساحات المفتوحة وبمساحات مختلفة تناسب احتياجات المستثمرين في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وهي تلبي تطلعات المستثمرين من الأفراد والشركات الراغبين باستئجار وحدات جاهزة يمكنهم استخدامها بشكل فوري لأعمالهم في قطاعات متعددة بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتقنية والصناعية إلى جانب النقل والنفط والغاز وغيرها من القطاعات الحيوية.

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