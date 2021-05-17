«عزيزي» تطلق أعمال بناء المرحلة الرابعة من «ريفييرا»
احتفلت عزيزي للتطوير العقاري بوضع حجر الأساس لبدء أعمال البناء في المرحلة الرابعة من ريفييرا، في مدينة محمد بن راشد، وتصل قيمة هذه المرحلة إلى 4 مليارات درهم. وستتألف المرحلة الرابعة من 5061 وحدة.وتحرز أعمال البناء تقدماً سريعاً في ريفييرا، حيث وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى حتى الآن إلى أكثر من 85%، في حين تجاوزت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 70%، كما تجاوزت في المرحلة الثالثة 40%.
وسيتم تسليم أولى الوحدات في المرحلة الأولى خلال الصيف، على أن تتم عمليات التسليم لمنازل المرحلة الرابعة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين بنهاية العام. وقال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي: سعداء بتسريع الأعمال لمرحلة أخرى في المشروع.