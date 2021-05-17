«عزيزي» تطلق أعمال بناء المرحلة الرابعة من «ريفييرا»

المصدر: (دبي - البيان)

احتفلت عزيزي للتطوير العقاري بوضع حجر الأساس لبدء أعمال البناء في المرحلة الرابعة من ريفييرا، في مدينة محمد بن راشد، وتصل قيمة هذه المرحلة إلى 4 مليارات درهم. وستتألف المرحلة الرابعة من 5061 وحدة.وتحرز أعمال البناء تقدماً سريعاً في ريفييرا، حيث وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى حتى الآن إلى أكثر من 85%، في حين تجاوزت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 70%، كما تجاوزت في المرحلة الثالثة 40%.

وسيتم تسليم أولى الوحدات في المرحلة الأولى خلال الصيف، على أن تتم عمليات التسليم لمنازل المرحلة الرابعة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين بنهاية العام. وقال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي: سعداء بتسريع الأعمال لمرحلة أخرى في المشروع.

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