700 مليون درهم المبيعات خلال «رمضان الشارقة»

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت غرفة الشارقة أن مهرجان «رمضان الشارقة»، الذي نظمته طوال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، شهد نجاحاً كبيراً، انعكس في المبيعات المحققة، التي تخطت 700 مليون درهم.

كانت الغرفة أسدلت الستار على «مهرجان رمضان الشارقة 2021»، الذي اختتم فعاليات دورته الـ31 بحفل أقيم في مركز سيتي سنتر الزاهية، وشهد إجراء عمليات سحب على الجوائز الكبرى، التي رصدتها اللجنة التنظيمية للمهرجان، وتم نقل الحفل في بث مباشر على قناة الشارقة، وتم إجراء سحب على سيارتي «بي إم دبليو» موديل 2021 كانت من نصيب دينا السيد من مصر، وعبد الله عواد من المملكة الأردنية، فيما فاز أكثر من 20 متسوقاً بقسائم مشتريات بقيمة 5000 درهم، و2500 درهم إلى جانب الجوائز النقدية الفورية لمتسوقي المركز، حظي بها أكثر من 10 متسوقين بقيمة 1000 درهم، فضلاً عن 5 فائزين بهواتف سامسونغ ذكية.

وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة أن الدورة الـ31 حققت المستهدفات كافة من حيث حجم المبيعات، إلى جانب استقطاب أكثر من 2000 مركز تسوق ومحل تجاري، مشيراً إلى أن أهمية المهرجان لم تعد تنحصر بجانبه الاقتصادي فقط خصوصاً في ظل تضافر جهود الجهات التنظيمية الأخرى المتعاونة مع الغرفة، وهو ما أسهم في تحوله إلى مناسبة ترويجية واجتماعية وترفيهية وثقافية، تستفيد منها مختلف شرائح المجتمع.

انتعاش الحركة التجارية

وأشار محمد العوضي مدير عام الغرفة إلى أن كل استطلاعات الغرفة، التي أجرتها طوال أيام المهرجان حول مستوى إقبال الجمهور، ورضا التجار على موسم رمضان الشارقة لهذا العام في مختلف مناطق الإمارة كانت إيجابية جداً مقارنة مع مواسم المهرجان الماضية، حيث أسهم الحدث في انتعاش الحركة التجارية بشكل لافت، وهو ما بينته الأرقام.

وقال جمال بوزنجال منسق عام المهرجان: إن الجوائز التي رصدتها الغرفة هذا العام، والتي بلغت 3 ملايين درهم، وفاز بها أكثر من 100 متسوق، جعلت النسخة الـ31 مميزة، حيث استقطبت أعداداً كبيرة من المواطنين والمقيمين، الذين حرصوا على الاستفادة من العروض الكبرى، وفرص الربح الوفير، التي وفرتها مختلف المراكز التجارية في ظل أجواء رمضانية مميزة.

وأعرب عدد من مراكز التسوق المشاركة بالحدث عن شكرها لغرفة الشارقة وللجنة العليا واللجان الفنية القائمة على المهرجان، على ما قدموه من جهود تنظيمية متميزة.

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