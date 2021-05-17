715 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي- البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 715 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 248 مبايعة، بقيمة 556.48 مليوناً، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 105.44 ملايين، و226 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 451.04 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 35 مليوناً.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بنخلة جميرا كونها أهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 21 مليوناً بمنطقة مرسى دبي.

وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 127 مليون درهم وتلتها البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 12 مليوناً.

وسجلت الرهونات 153.9 مليون درهم، منها 9 رهونات أراض بقيمة 56.24 مليوناً، و41 رهن فلل وشقق، بقيمة 97.66 مليوناً، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة، بقيمة 41 مليوناً، ورهن في الثنية الخامسة بقيمة 11 مليوناً، وتم تسجيل 3 هبات بقيمة 5.14 ملايين، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 4 ملايين، وأخرى في نخلة جميرا، بقيمة 876 ألف درهم.

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