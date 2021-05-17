الممرات الآمنة تنعش حركة السفر

المصدر: دبي - عمرو عادل

أعرب معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن تفاؤله حيال الحركة السياحية في الإمارات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن ممرات السفر الآمنة تنعش حركة السفر. جاء ذلك في تصريحات للصحافيين على هامش جلسة بعنوان «السياحة في مرحلة ما بعد التعافي من كوفيد 19» ضمن معرض سوق السفر العربي الذي انطلق أمس في دبي.

وقال: إن الإمارات مستعدة للانفتاح على العالم، حيث تم فتح منافذ سفر آمنة مع البحرين وغيرها من الدول الأخرى. وأشار إلى أن الإمارات تتمتع اليوم بثقة من قبل المسافرين والمستثمرين على حد سواء، بعد أن نجحت في التعامل السريع والحاسم مع جائحة «كوفيد 19»، ما جعل القطاع السياحي المحلي الأقل تأثراً والأسرع تعافياً من تداعيات الجائحة التي أدت إلى تراجع كبير في الحركة السياحية على مستوى العالم.

وأوضح أن هذا النجاح جاء بعد تبني نهج مبتكر يتسم بالمرونة، ويقوم على توفير مجموعة من الحوافز وإطلاق العديد من المبادرات التي ساهمت في خلق فرص كثيرة سرعت من تعافي القطاع ومؤسساته، وعززت من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الإمارات.

دعم وتسهيلات

وأكد الفلاسي أن الدعم الحكومي والتسهيلات لقطاع السياحة ما زالت مستمرة لتمكين الشركات العاملة في القطاع وتزويدها بالتسهيلات والإعفاءات لتعزيز استقطاب المسافرين وجذب السياح من عدد من الأسواق السياحية العالمية، وتوقع الفلاسي حدوث ارتداد إيجابي سريع للسوق السياحي الإماراتي خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن البيانات الأولية تعتبر مبشرة للغاية، مبيناً أن فنادق الدولة شهدت نمواً بنسبة 55 % من حيث أعداد النزلاء خلال شهر مارس 2021 مقابل نفس الفترة من العام الماضي.

ولفت إلى أن الإمارات على أبواب افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي»، والذي يأتي بالتزامن مع توافر التطعيم الخاص بـ«كوفيد 19»، ما يساهم أيضاً في تحقيق الارتداد السريع لسوق السفر في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط.

منشآت فندقية

قال أحمد بالهول الفلاسي إن هناك 99 منشأة فندقية قيد الإنشاء تتضمن 29 ألف غرفة، ما يعكس الثقة أيضاً في ارتداد السوق، وأن هناك رغبة قوية في الاستثمار الفندقي وليس فقط طلباً للحوافز الداعمة. أكد أن إنشاء ممرات سفر آمنة مع عدد من الدول له أهمية بالغة في تعزيز الحركة السياحية وتنشيط حركة السفر من وإلى الإمارات، حيث إن المسافر يبحث عن الواجهات الأكثر أماناً، متوقعاً أن تزداد تلك الممرات خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، حتى يتم اجتياز هذه المرحلة الحالية.

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