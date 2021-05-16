«جيه ايه» الإماراتية تضم 10 فنادق وتحتفل بمرور 40 عاماً على انطلاقها

المصدر: دبي - البيان

تحتفل مجموعة «جيه ايه» الإماراتية للضيافة بمرور 40 عاماً على بدء أعمالها في دولة الإمارات هذا العام وعلى هامش سوق السفر العربي، إذ بدأت بافتتاح فندق جيه ايه حصن حتا في جبال حجر وفندق جيه ايه الشاطئ في جبل علي عام 1981. وبعد مرور 40 عاماً، انتقلت فيها المجموعة المحلية المتميزة في مجال الضيافة إلى واحدة من أفضل شركات الضيافة، وأصبحت تضمّ الآن 10 فنادق ومنتجعات راقية في دولة الإمارات والمحيط الهندي. ومن أحدث الإضافات لدى العلامة إضافة الفيلات إلى الواجهة المائية في منتجع جيه ايه إنشانتد في جزر سيشل، وإطلاق علامة تجارية جديدة تركز على جيل الألفية في الصين.

إرث تاريخي

وفي عام 1981، بحث أحمد باقر، رئيس مجلس إدارة مجموعات شركات دتكو، مع المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (طيب الله ثراه) بناء الفنادق والمنتجعات في مواقع بارزة في إمارة دبي، لتصبح في ما بعد من أول الفنادق الترفيهية في المنطقة. فقد نصح الشيخ راشد حينها بشاطئ جبل علي قريباً من ميناء جبل علي، وهي المنطقة التي كانت ستضم مطاراً جديداً، فقد كانت لديه مخططات عامة لتطوير منطقة جبل علي. كما نصح الشيخ راشد بمنطقة حتّا، وهي من الأماكن المفضلة لديه في الإمارة، والتي افتقرت للتطوير قي ذلك الحين، إذ أكد أنه مهتم بالأمر بشكل شخصي واقترح بناء فندق جيه ايه حصن حتّا لتوفير مرافق الضيافة في تلك البيئة الجميلة في جبال حجر. وفي 28 فبراير 1981، اكتمل كلا المشروعين ورافق أحمد باقر الشيخ راشد لافتتاح كل من فندق حصن حتّا وفندق جبل علي.

فندقان تراثيان

ويوصف جيه ايه فندق الشاطئ بأنه فندق «يعكس التراث الأصيل بينما يواكب المستجدات»، وقد خضع لعملية تجديد واسعة عام 2019 تضمنت إضافة الشرفات الزجاجية وتجهيزات جديدة للمطاعم وعدداً من الغرف والأجنحة الجديدة والفسيحة. ولا يزال الفندق محتفظاً بعدد من سماته الأصلية كالرخام الإيطالي وبركة السباحة العائلية ذات الشكل الفريد والمطعم الواقع في أعلى المبنى ليوفر إطلالة بانورامية خلابة على ملاعب الجولف الخضراء والخليج العربي. وعلى مدى 40 عاماً، يفخر الفندق بتكرار زيارة 30% من ضيوفه القادمين من بلدان بارزة ومنها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

أما فندق جيه ايه حصن حتّا فقد افتتح مؤخراً مقهى جديداً باسم «بيكس» فيما عمل على تطوير مجموعة من المساحات الخارجية ضمن مساحته الواسعة. وفي ظل الاستثمارات والمشاريع الحكومية الحديثة في منطقة حتّا، جاءت إضافة منصة هبوط مطوّرة للطائرات المروحية إلى المنتجع الجبلي لتضمن بقاء الفندق وجهة أساسية للعديد من الشخصيات المرموقة التي تزور المنطقة. ومن المزايا الرائعة زيارة الجيل الثالث إلى المنتجع بعد أن زاره أجدادهم من قبل. وقد تمكن فندق جيه ايه حصن حتّا من توفير وجهة متميزة للإجازات القصيرة في فترة الجائحة للمقيمين بدولة الإمارات.

توسع العلامة

إضافة إلى النجاح الذي حققه هذان الفندقان، فإن مجموعة فنادق ومنتجعات جيه إيه تضم الآن 8 فنادق متميزة أخرى في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ومنطقة المحيط الهندي، إلى جانب العلامة الجديدة التي تستهدف المسافرين الشباب في الصين، والتي أعلن عنها في عام 2019. وستحمل الفنادق العصرية من الفئة المتوسطة العلوية اسم «Big Bed by JA»، وستنتشر في مدن مختلفة في الصين.

تشمل فنادق منطقة المحيط الهندي الاستوائية فندق جيه إيه مانافارو، منتجع الجزيرة الفاخر المثالي في ها أليف أتول، التي تقع في الطرف الشمالي لجزر المالديف، ومنتجع جيه إيه إنشانتد آيلاند، الملاذ فائق الفخامة، والمكون من 10 فيلات رائعة على جزيرة خاصة وسط محمية سانت آن مارين بارك. وفي عام 2021، افتتحت المجموعة أيضاً فيلات منتجع جيه إيه إنشانتد ووترفرونت الجديدة، والتي تمثل ملاذاً مثالياً جديداً كلياً في سيشل يضم 10 فيلات ضمن المنتجع على الساحل الشرقي لجزيرة ماهي. تقع الفيلات ذات الواجهة البحرية الخلابة والفاخرة على مساحة 8,000 متر مربع وسط المناظر الاستوائية مع إمكان الوصول إلى الشاطئ وقربها من المطار.

وفي دولة الإمارات، يمكن للضيوف الاختيار من بين فندق جيه ايه أوشن فيو، فئة خمس نجوم، والشقق الفندقية الفاخرة في برج جيه ايه برج شاطئ الواحة، وكلاهما يقع على امتداد «ذا ووك» في جميرا بيتش ريزيدنس. كما ينضم فندق ذا مانور باي جيه إيه، الذي يعد إضافة أخرى حديثة إلى المجموعة، ويضم 247 غرفة في الفرجان بدبي، بعدما افتتح في يناير 2020. ويعد منتجع جيه إيه ذا ريزوت الاسم الأبرز بالنسبة للمجموعة، وهو أكبر منتجع للتجارب المتنوعة في دبي في منطقة شاطئ جبل علي. ويعد المنتجع فريداً في دولة الإمارات العربية المتحدة مع مساحات شاسعة للحيوانات والنباتات. وتوفر الفنادق الثلاثة الفريدة 800 جناح وغرفة تتوزع على كل من فندق جيه إيه بيتش، وفندق جيه إيه بالم تري كورت، وفندق جيه إيه ليك فيو، الفندق الجديد الحائز جوائز، والذي افتتح في سبتمبر 2019، ويتميز بالكثير من المرافق الترفيهية التي تتضمن ملعب جولف من 9 حفر، ونادي رماية، ومرسى خاصاً، وملاعب كرة قدم وكريكيت ورجبي، ومركز رياضات مائية، وملاعب تنس وشاطئاً خاصاً بطول 800 متر.

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