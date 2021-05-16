«سويس - بل هوتيل إنترناشيونال» تعتزم إطلاق فندقين جديدين

المصدر: دبي - البيان

كشفت «سويس- بل هوتيل إنترناشيونال»، خلال مشاركتها في سوق السفر العربي، عن عزمها إطلاق فندقين جديدين في منطقة الشرق الأوسط هما «جراند سويس- بل هوتيل» و«وترفرونت سيف وسويس ـ بل سويتس أدميرال الجفير». ويشهد الفندقان الجديدان إطلاق علامتين جديدتين في المنطقة، لتنويع عروضها وتوفير اختيارات أكبر للملاك والعملاء.

وقال لوران أ. فوافنيل، النائب الأول للرئيس، العمليات والتطوير، أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والهند، والنائب الأول للرئيس ـ الموارد البشرية وتنمية الموهبة سويس- بل هوتيل إنترناشيونال: كما تعودنا دائماً أبدت دبي مرونتها وقوتها المتميزتين باستضافة أول حدث في العالم للسفر والسياحة بمشاركة شخصية خلال 18 شهراً، منذ بدء الجائحة.

وأضاف: تأكيداً لموضوع سوق السفر العربي هذا العام، إنه بالفعل فجر جديد لصناعتنا. نحن في «سويس- بل هوتيل انترناشيونال» فخورون بأن نكون جزءاً من هذا المنبر الرائع الذي يجمع ممثلي 62 دولة لتحقيق التواصل بين الوجهات وأسواق المصدر، كما أننا شغوفون بمعرفة أحدث التوجهات التي تحدد شكل قطاع الضيافة. نتمتع بوضع جيد لتجاوز التحديات بأسلوب مستدام واغتنام الفرص الجديدة مع الحفاظ في الوقت نفسه على أعلى مستويات الصحة والسلامة. خلال الأيام القليلة القادمة لدينا العديد من الأنباء لنكشف عنها تباعاً وتتماشى استراتيجياً مع نمونا وتوسعنا.

وتابع لوران: هدفنا تأكيد مكانة سويس- بل هوتيل انترناشيونال كأفضل بديل للشركات القيادية في السوق، حيث نقدم عائدات كبيرة، قيمة لا تضاهى وتجارب لا تنسى. إني فخور فعلاً بأن أقدم وأطبق فلسفة سويس- بلهوتيل المتميزة في الشراكة التي تتمحور حول العمل يداً بيد مع المالكين وشركاء السفر. وأتوجه بالشكر إلى شركائنا لدعمهم المستمر طوال الجائحة.

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