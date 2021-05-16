«روتانا» تخطط لافتتاح 40 فندقاً في المنطقة خلال المرحلة المقبلة

المصدر: أبوظبي- البيان

تخطط «روتانا»، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة الفنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا لافتتاح 40 فندقاً جديداً، خلال المرحلة المقبلة، منها 10 فنادق سوف يتم افتتاحها خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتضيف إلى السوق أكثر من 3000 وحدة فندقية جديدة، ويُعدّ ذلك دليلاً على الكفاءات، التي تتمتّع بها علامة «روتانا» المحلية، وعلى استراتيجيتها التوسّعية لتشغيل الفنادق في مواقع رئيسية في أسواق تشهد نمواً مرتفعاً، كشفت عن ذلك «روتانا»، خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2021، الذي تستضيفه دبي على أرض مركز دبي التجاري العالمي، وتشارك «روتانا» في هذه الفعالية العالمية للمرة الرابعة والعشرين على التوالي، وسوف تستعرض خلال مشاركتها خطة توسعها الاستراتيجية في المنطقة، إلى جانب مجموعة من عروضها الديناميكية والمتطورة في قطاع الضيافة، وتتوزّع فنادق «روتانا» في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا.

هذا وقد شكّلت جائحة «كورونا» (كوفيد 19) إحدى أصعب التجارب التي واجهها قطاع الضيافة خلال عصرنا الحديث، وتم تصنيفها كونها نقطة انعطاف غير مسبوقة ألقت بآثارها على كل مناحي الحياة، وسوف يكون لمعرض سوق السفر العربي 2021 هذا العام دور جوهري في إعادة توحيد قطاعي السياحة والضيافة، ويتمحور الموضوع الرئيسي للمعرض حول «السياحة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً»، كما سيتم مناقشة أهمية النمو السريع والمستدام لتعافي قطاع الفنادق والضيافة.

وقال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «روتانا»: «يؤدّي معرض سوق السفر العربي دوراً مهماً في نمو قطاع السفر والسياحة، وهذا العام تحديداً، يزداد دوره أهمية، إذ ستناقش شخصيات بارزة في القطاع العوامل الحاسمة والضرورية للتعافي بقوة وسرعة واستدامة، ما يعزّز بالتالي النمو الاقتصادي بشكل عام. وتعتبر هذه الفعالية العالمية بالنسبة لنا منصّة ممتازة لاكتشاف فرص نمو إضافية، ووضع ركائز التطوّر المستقبلي».

وأضاف غاي هاتشينسون: تفخر «روتانا» بكونها علامة فنادق محلية انطلقت من دولة الإمارات، وهي تتمتع بحضور قوي في الدولة، ومما لا شك فيه فإن تعزيز محفظتنا من خلال افتتاح فنادق جديدة سيتيح لنا فرصة المساهمة أكثر في تطوير قطاع السياحة والضيافة في الإمارات، ونحن نسعى من خلال توسعنا إلى تلبية الطلب المتزايد والمتوقّع على الوحدات الفندقية الفاخرة، وخاصة مع اقتراب موعد انطلاق فعاليات معرض «إكسبو 2020» مع نهاية العام الجاري، وتسهم فنادقنا في تعزيز السعة الإجمالية للوحدات الفندقية في الدولة، وهو أمر جوهري لتحقيق رؤية المدينة السياحية الطموحة.

استراتيجية توسّعية

وصرح مكرم الزير، نائب الرئيس في شركة «روتانا» لشؤون التطوير: تدير «روتانا» حالياً 68 فندقاً في 24 مدينة في 14 دولة، بما في ذلك 10,012 غرفة فندقية مرموقة في 36 فندقاً في الإمارات.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط «روتانا» لافتتاح 40 فندقاً جديداً خلال المرحلة المقبلة، منها عشرة فنادق سوف يتم افتتاحها خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتضيف إلى السوق أكثر من 3000 وحدة فندقية جديدة، ويُعدّ ذلك دليلاً على الكفاءات، التي تتمتّع بها علامة «روتانا» المحلية وعلى استراتيجيتها التوسّعية لتشغيل الفنادق في مواقع رئيسية في أسواق تشهد نمواً مرتفعاً،

وتواصل «روتانا» تعزيز محفظتها في الإمارات جنباً إلى جنب مع تركيزها على التوسع في الأسواق العالمية، وذلك من أجل تلبية الطلب المتوقع على الغرف الفندقية في قطاع الضيافة في المستقبل.

وينعكس ذلك في الاتّفاقية الأخيرة، التي وقّعتها الشركة لإدارة فندق جديد تحت لواء العلامة الرائدة «روتانا للفنادق والمنتجعات»، ومن المتوقع أن يفتتح الفندق الجديد أبوابه في دبي خلال عام 2023 وسوف يضم 295 غرفة فندقية فاخرة.

ويشكّل توقيع اتّفاقيات الفنادق الجديدة محطّة بارزة في استراتيجية التطوير المزدهرة، التي تتّبعها «روتانا» نحو المزيد من التوسّع العالمي، ومن موقعها كونها واحدة من أسرع الأسواق السياحية نمواً في العالم، تواصل المملكة العربية السعودية دورها كونها نقطة توسع محورية للعلامة، حيث تدير المجموعة سبعة فنادق، ولديها خمسة فنادق قيد الإنشاء والتطوير في المملكة، وسيتم افتتاح فندقين جديدين تحت علامة ريحان للفنادق والمنتجعات من «روتانا» من فئة الخمس نجوم في مدينة الجبيل السعودية، ضمن المنطقة الشرقية وفي مدينة الباحة، حيث من المخطط أن يفتتح الفندق الجديد في مدينة الجبيل، خلال الربع الأول من عام 2022، على أن يتم افتتاح المنتجع الجبلي في عام 2024.

وفي ضوء التزامها بالحفاظ على زخم النمو القوي وتعزيز حضورها في مملكة البحرين، وللاستفادة من الطلب المتزايد على الإقامات الطويلة، وقّعت «روتانا» اتفاقية افتتاح فندق جديد في المنامة تحت علامتها الفندقية «ذا ريزيدانس» من «روتانا»، ومن المقرر افتتاح الفندق في عام 2022، وسيضم 483 غرفة توفر أعلى مستويات الضيافة الفاخرة.

كما تحرص «روتانا» على تزويد ضيوفها بتجربة حياتية شاملة في المدينة مع أجواء دافئة تشعرهم بأنّهم في منازلهم، إذ كشفت عن خطة لافتتاح فندق جديد في مملكة البحرين أيضاً تحت علامة أرجان للشقق الفندقية من «روتانا»، والذي سوف يضم 220 غرفة خلال عام 2023.

ولدولة قطر أيضاً حصّة في هذا التوسّع، حيث وقّعت العلامة اتفاقيتين في قطر، حيث تولت المجموعة مؤخراً إدارة فندق سيدرا أرجان من «روتانا» الذي يضم 250 غرفة في قلب الدوحة، ضمن جزيرة اللؤلؤة، ووقعت أيضاً اتفاقية إدارة فندق يندرج تحت مظلة علامة فنادق «سنترو» لافتتاح وجهة عصرية تضم 350 غرفة في عام 2023، ما سيضفي بعداً جديداً على مشهد الضيافة الغني في العاصمة القطرية.

وكما تهدف خطة «روتانا» المرتقبة إلى تعزيز محفظتها في الجانب الأوروبي من إسطنبول، إذ من المخطط أن تفتتح فندقين جديدين في قلب المدينة عام 2022؛ هما «بومونتي أرجان من روتانا» و«بومونتي ريزيدنس من روتانا»، واللذان يضمان 650 وحدة فندقية، كما وقعّت «روتانا» مؤخراً اتفاقية لإدارة فندق ثالث جديد في المدينة العريقة، ويقع في قلب حي الأعمال الجديد في مدينة إسطنبول، وجار حالياً أعمال التجديد لمبنى ومرافق الفندق، ليتم افتتاح الفندق ذي الخمس نجوم، خلال الربع الثاني من عام 2022.

الجدير ذكره أن قطاع الضيافة يشهد تطوراً مستمراً في المنطقة، وهو يتبع مسار نمو قوي، تدعمه خرائط التنوّع الاقتصادي الطموحة، التي تضعها الحكومات، بما في ذلك رؤية الإمارات 2021 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتتماشى خطة توسّع «روتانا» مع الرؤية الحكومية لتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للسياحة وجعل الدولة الوجهة السياحية الأولى في العالم.

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