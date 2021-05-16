«الاتحاد للطيران» مستمرة في تعليق رحلات المسافرين والشحن إلى تل أبيب

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت «الاتحاد للطيران» استمرار تعليق رحلات المسافرين والشحن إلى تل أبيب.

وقالت «الاتحاد»، وفق آخر التحديثات اليوم، إنه تم إلغاء الرحلة رقم EY598 من أبوظبي إلى تل أبيب والرحلة EY599 من تل أبيب إلى أبوظبي، اللتين كان من المقرر تشغيلهما يوم الأربعاء الموافق 19 مايو الجاري، فيما يقوم طاقم عمل الشركة بمساعدة الضيوف المتأثرين في تعديل خطط سفرهم.

وأكدت «الاتحاد للطيران» الاستمرار في مراقبة الوضع والعمل مع السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن سلامة الضيوف وطاقم العمل تبقى في قمة أولوياتها، معربة عن أسفها عن أي إزعاج يطرأ جراء هذا الإلغاء.

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