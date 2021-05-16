«سول للتطوير العقاري» تطلق «سول ليفينج» لخدمات التأجير في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سول للتطوير العقاري (SOL Properties) عن إطلاق «سول ليفينج» (SOL Living) المتخصصة في خدمات التأجير قصير الأجل، وذلك في أعقاب كشف النقاب مؤخراً عن عقارها الأحدث من نوعه: «سول أفينيو» (SOL Avenue)، الذي يزخر بباقة واسعة من العروض المتميزة والمتنوعة.

واستجابة للطلب المتنامي على عقود الإيجار قصيرة الأجل، تم تصميم هذا المفهوم العقاري النموذجي المطور حديثاً، بحيث يضم طوابق متعددة مخصصة للشقق المخدّمة بالكامل ومدمجة بالبنية التحتية.

كما أن طرح وحدات سكنية مفروشة ومجهزة بالكامل مع إيلاء اهتمام خاص بالتصميم يضمن للسكان مستوى عالياً من الخدمة والمرونة والملاءمة.

وفي معرض تعليقه على الإعلان، تحدث أجاي بهاتيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سول للتطوير العقاري، قائلاً، «شهدت نماذج الخدمة العقارية، في جميع جوانبها وأشكالها، نمواً هائلاً في العقد الماضي، لا سيما مع طرح مفهوم مساحات العمل المشتركة، خلال السنوات السابقة، وها نحن اليوم نشهد ارتفاعاً في الطلب على عقود الإيجار قصيرة الأجل.

وانطلاقاً من التزامنا بالاستجابة لهذا الطلب، فإنه من دواعي سرورنا في شركة سول للتطوير العقاري، أن نقدم الآن عقود إيجار قصيرة الأمد لعدد 48 من الوحدات، المتميزة بديكورها المصمم وفقاً لأعلى المعايير، من خلال «سول ليفينج»، الشركة التابعة لنا والمتخصصة في عقود الإيجار قصيرة الأجل».

وأضاف «نحن نحرص دائماً على تبني ومواكبة آخر التغييرات المستجدة، ولهذا فإن الهدف من «سول أفينيو» هو سد الفجوة بين الفنادق ومساحات العيش المشترك ونماذج الإيجار التقليدية.

ويجسد مشروعنا اليوم هدفنا لتقديم خدمات مهنية متخصصة وتصاميم جذابة وأجواء من نمط العيش المجتمعي الراقي، مع الأخذ في الحسبان توفير مساحات رحبة بأقل قدر من التعقيد والأعباء».

إن هذا المشروع العقاري، المتعدد الاستخدامات، بطوابق مخصصة للشقق المفروشة بالكامل والمتاحة بعقود إيجار قصيرة الأجل، يكتسب اليوم زخماً كبيراً في السوق نظراً لأن يتيح درجة عالية من المرونة، التي تفتقر إليها عقود الإيجار التقليدية.

إن ميزة توفير شقق سكنية بعقود إيجار قصيرة الأجل يمنح المستأجرين إحساساً أكثر خصوصية، ويضفي عليهم طابعاً من الراحة، من خلال تزويدهم بمستوى عال من الخدمة والمنتجات والمرافق، التي تقدمها كبرى العلامات التجارية الفندقية والمنتجعات الترفيهية.

ويأتي هذا العرض استجابة لعدد من توقعات الانتعاش المرتقبة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوقعات نمو الطلب في السوق. وقد صُمّم عقار «سول أفينيو» خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء المرموقين، الذين يتطلعون إلى الحصول على خدمات وفق أعلى مستويات الجودة والراحة والملاءمة.

ولأولئك الذين يبحثون عن ملاذ سكني خاص يجعلهم يشعرون وكأنهم في منزلهم، ولكن من دون تحمل عبء عقود الإيجار طويلة الأمد وفواتير الخدمات العامة، فنحن على ثقة بأنهم سيختارون «سول أفينيو»، للاستمتاع بأوقات الراحة والاسترخاء.

وفي ظل التوقعات التي تشير إلى احتمال أن تجذب دبي 500,000 سائح طبي لهذا العام، بحسب دراسة أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي، قائمة على بيانات مأخوذة عن «يورومونيتور إنترناشيونال»و«فيتش سولوشنز»، فإن «سول أفينيو» يُعد بمثابة الموقع المثالي للراحة والاستجمام.

ومع اقتراب موعد انطلاق معرض «إكسبو 2020»، الذي من المقرر أن يستضيف 25 مليون زائر من الحاصلين على لقاحات ضد «كوفيد»، ويتقيدون بإجراءات التباعد الاجتماعي، فهذا يعني أن الإقامة في موقع رئيسي بارز وقريب، من شأنه أن يتيح استكشاف الوجهات الشهيرة في دبي من دون تحمل عناء التنقل في المواصلات.

وفي نهاية المطاف، تبقى عقود الإيجار قصيرة الأجل خياراً مثالياً لأولئك الذين يخططون للإقامة هنا لمدة وجيزة أو طوال فترة الحدث المستمر لستة أشهر.

ستكون «سول ليفينج» بمثابة الكيان المخصص لتأمين العقارات داخل «سول أفينيو»، حيث تقع «سول أفينيو» في قلب الخليج التجاري، ويشتمل على بعض من أكثر الخيارات السكنية تفضيلاً، إذ يتميز بقربه من مركز دبي المالي العالمي.

ولأولئك الذين يرغبون بخوض تجربة استثنائية وسط مناطق الجذب السياحية الشهيرة في دبي، فإن «سول أفينيو» يقع على مقربة من مراكز الترفيه والتسلية الرئيسية في دبي، بما في ذلك دبي مول ونخلة جميرا وبرج العرب وممشى جيه بي آر، كما أنه يبعد بمقدار 17 دقيقة بالسيارة عن مطار دبي الدولي، وهو يشكل وجهة مثالية للمسافرين الدوليين القادمين بقصد الترفيه والأعمال والاستمتاع بتجربة استكشاف مدينة دبي.

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