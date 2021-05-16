محمد بن راشد : نرحب بالجميع في دبي .. حيث يبدأ التعافي السياحي للعالم

المصدر: البيان الإلكتروني

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمشاركة 62 دولة حضورياً في فعاليات معرض سوق السفر العربي، الحدث السياحي الأكبر عالميا، منذ تفشي الجائحة حيث يبدأ التعافي السياحي للعالم.

وقال سموه عبر تويتر: 62 دولة تشارك اليوم حضورياً في دبي بفعاليات "معرض سوق السفر العربي" .. الحدث السياحي الأكبر عالميا منذ تفشي الجائحة .. نرحب بالجميع في دبي .. حيث يبدأ التعافي السياحي للعالم .. وحيث نستطيع رؤية الضوء في نهاية النفق الذي مرت به البشرية خلال عام ونصف .

وافتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من معرض سوق السفر العربي "الملتقى 2021" ، في دورة استثنائية للحدث الأضخم في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، من ناحية أعداد المشاركين بالحضور المباشر في أكبر تجمع من نوعه خلال الثمانية عشر شهراً الماضية.

وتُقام فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021 تحت شعار "بزوغ فجر جديد لصناعة السفر والسياحة" وتشغل أجنحته تسع قاعات، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية واتباع كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة جميع العارضين والمشاركين والزوار لاسيما من خلال مراعاة التباعد الاجتماعي وغيره من الإرشادات المعمول بها في دبي، حيث من المنتظر أن يضم المعرض حوالي 11 ألف شخص روعي توفير كافة الضمانات اللازمة لتأكيد سلامتهم جميعاً.

وسيشكل معرض سوق السفر العربي 2021 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، الذي سيقام على مدى 10 أيام ويتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات وجلسات النقاش والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل.

كما سيتضمن أسبوع السفر العربي إلى جانب النسخة الحية من معرض سوق السفر العربي: منتدى أرايفال دبي الذي يجتمع فيه أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة والضيافة من شتى أنحاء العالم لاستكشاف الجيل القادم من ابتكارات وتوجهات الأنشطة السياحية، وكذلك معرض تكنولوجيا السفر "ترافيل فوروورد" ومؤتمر السفر الافتراضي لرابطة سفر الأعمال العالمية لمدة نصف يوم، وقمة الاستثمار السياحي في الشرق الأوسط التي يعقدها معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفعاليات التواصل السريع للمؤثرين الرقميين والمنتديات المخصصة للأسواق الرئيسية للمنطقة بما في ذلك الصين إضافة إلى النسخة الافتراضية من معرض سوق السفر العربي.

وستكون هذه النسخة وللمرة الأولى نسخة هجينة، إذ سيتم إطلاق حدث افتراضي للمعرض بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، وستقام النسخة الافتراضية خلال الفترة 24-26 مايو 2021، بهدف الوصول إلى شريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة، من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي أقيم للمرة الأولى في وقتٍ سابق من العام الماضي، وأثبت نجاحه الكبير في جذب 12,000 زائر من 140 دولة.

ويواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الثامن والعشرين دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر فرصةً هائلة لفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.



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