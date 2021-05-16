أكثر من 2500 موزّع تذاكر معتمَد يستقطبون زيارات دولية إلى إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن منظمو إكسبو 2020 في معرض سوق السفر العربي 2021 أن أكثر من 2500 من وكلاء السفر عبر الإنترنت ومنظّمي الرحلات السياحية ومجموعات الفنادق وشركات الطيران قد وقّع على عقود ليصبحوا موزعي تذاكر معتمَدين لدى إكسبو 2020 دبي.

ويقدم موزعو التذاكر المعتَمدون المنتشرون في الأسواق الرئيسية، عبر أكثر من 100 دولة، باقات سفر ذات قيمة مضافة للزوار الدوليين لتجربة أفضل ما يقدمه إكسبو 2020 بناء على مجموعة واسعة من الميزانيات والتفضيلات، مما يدعم مهمة إكسبو في الترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم ليشاركوا في صنع عالم جديد.

وقالت سوماثي راماناثان، نائب رئيس، استراتيجية السوق والمبيعات، إكسبو 2020 دبي: "تفصل إكسبو 2020 دبي أقل من خمسة أشهر عن حشد العالم للاحتفال العالمي بالإبداع البشري - احتفال يعِد الزوار من جميع الأعمار والجنسيات والاهتمامات بتجربة استثنائية – ووجود شبكة دولية قوية من موزعي التذاكر المعتمَدين هو جزء لا يتجزأ من تحقيق ذلك.

"يسُرّنا أن استطعنا أن نحقق زيادة كبيرة في عدد موزعي التذاكر المعتمَدين الموقعة مع إكسبو، لأكثر من ضعف عددهم قبل بدء الجائحة الحالية. إكسبو 2020 جاهز للترحيب بالعالم، وبفضل دعم شركائنا في مجال السياحة والضيافة والسفر، سيجد زوارنا الدوليون دعما كاملا للانضمام إلينا ليكونوا جزءا من إكسبو الدولي هذا الأكثر تنوعًا في التاريخ، بينما نبني معا مستقبلا أفضل للجميع".

تعتمد شبكات الموزعين النشطة في الأسواق المستهدفة على كيفية حجز الزوار المحتملين في تلك البلدان التذاكر في مراحل مختلفة من عملية التخطيط لرحلتهم، وستكون مفيدة في تسهيل السفر إلى أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويأتي هذا الإعلان في سوق السفر العربي في أعقاب التجمع الشخصي الناجح لمندوبين رفيعي المستوى من 173 دولة، من بين الدول المشاركة في إكسبو التي يفوق عددها 190 بلدا، وذلك في الاجتماع السادس والأخير للمشاركين الدوليين في وقت سابق من هذا الشهر. وكان هذا الاجتماع هو أول فعالية يشهدها مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي.

كان إكسبو 2020 استقبل أيضا، في وقت سابق من هذا العام، أكثر من 100 ألف زائر لتجربة المعاينة المبكرة لتيرّا - جناح الاستدامة، وهو ما أتاح لهم الاطلاع على لمحة عما لدى إكسبو 2020 حين يفتح أبوابه للعالم في الأول من أكتوبر.

وأتاح كلا الحدثين للحاضرين تجربة البرنامج واسع النطاق من التدابير الاحترازية التي اتخذها إكسبو 2020 لضمان سلامة جميع الزوار والمشاركين والموظفين، والذي جاء تطبيقه بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الصحة بدبي، وتماشيا مع أحدث المعلومات والإرشادات من منظمة الصحة العالمية. وشملت خطوات هذا البرنامج الإلزام بالحجز المسبق للتذاكر للتحكم في السعة وتدفق الزوار؛ والعلامات الأرضية واللافتات الموضوعة لتشجيع التباعد الاجتماعي؛ ووجود موظفين معينين لمراقبة عملية التباعد الاجتماعي وتنظيمها في جميع الأماكن. بالإضافة إلى هذا يقدم إكسبو 2020 أيضًا لقاحات كوفيد-19 مجانا لجميع المشاركين الرسميين وموظفيهم.

يقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من كل أنحاء العالم لاكتشاف الابتكارات التي ستغير الحياة وتترك أثرا إيجابيا هادفا على كل من البشر وكوكب الأرض.

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