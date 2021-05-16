أحمد بن سعيد يزور جناح طيران الإمارات في معرض سوق السفر العربي

المصدر: البيان الإلكتروني

زار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بعد افتتاحه معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2021) صباح اليوم، جناح طيران الإمارات، الناقل الرسمي للمعرض، الذي يعد أكبر حدث تجاري دولي للسفر والسياحة في المنطقة، وأول حدث وجاهي للصناعة منذ انتشار الجائحة.

وكان في استقبال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بطرس بطرس نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، ومحمد الهاشمي، نائب رئيس المنتجات التجارية بدبي في طيران الإمارات. وقد اطلع سموه على مقاعد الدرجة السياحية الممتازة التي أطلقتها طيران الإمارات مؤخراً، بالإضافة إلى المنتجات الجوية الجديدة المعروضة في جناح الناقلة ME3310 بالقاعة 3 بمجمع المعارض في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستمر المعرض الذي افتتح اليوم حتى 19 مايو 2021.

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