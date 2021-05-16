بي بي سي: مطار دبي الدولي الأول عالمياً ودرجة الاعتناء بالمسافرين كما في المراكز الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

أشادت شبكة الأخبار البريطانية "بي بي سي" في تقرير لها، بحلول مطار دبي الدولي، وللعام السابع على التوالي في المرتبة الاولى عالمياً كأكثر المطارات ازدحاماً بالمسافرين الدوليين، بعد أن تجاوز مطار هيثرو في 2014.

وأوضحت "بي بي سي" أن مطار دبي الدولي وبالرغم من جائحة "كورونا" استطاع أن يحقق نجاحاً باهراً، مؤكدة أن درجة الاعتناء بالمسافرين فيه شبيهة بالمراكز الصحية من ناحية النظافة، لضمان وجود بيئة آمنة من خلال تمكين التباعد الجسدي وارتداء الكمامات. كما ساعدت التكنولوجيا المتوفرة في الحد من انتشار الجراثيم والأمراض من خلال تسريع عملية إجراءات السفر بدون أي تلامس.

ويذكر أن مطار دبي الدولي اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على متطلبات السلامة العامة، وتشمل محطات تعقيم اليدين في أماكن متفرقة داخل المطار، وزجاج شبكي وقائي عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات، والفحص الحراري، وعلامات التباعد الاجتماعي، وزيادة مستويات التنظيف والتعقيم وفقاً للمعايير الدولية التي حددتها السلطات المختصة.

كما سمح فقط لحاملي التذاكر الصالحة بالدخول إلى مبنى المطار. وتنفيذ الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء المطار للحفاظ على صحة وسلامة العملاء والموظفين.

وتبنّت دبي إجراءات دخول أسهل لتعزيز السياحة، وتطلب من الزائرين تقديم وثائق اختبار سلبية لفيروس كورونا من بلدانهم، إضافة إلى إجراء اختبار فور وصولهم إليها.

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