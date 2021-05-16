1.7 مليار رسوم امتياز «اتصالات» و«دو» بالربع الأول

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

سددت شركتا «اتصالات» و«دو» نحو 1.76 مليار درهم قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي، خلال الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض 8.2 % أو ما يعادل 157.5 مليون درهم مقارنة بنحو 1.92 مليار درهم في الفترة نفسها من 2020، وفق رصد «البيان الاقتصادي».

وتظهر القوائم المالية أن قيمة حق الامتياز، الذي دفعته مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بلغ 1.38 مليار درهم من يناير إلى مارس الماضي بانخفاض 4.7 % أو 68.5 مليون درهم مقارنة مع 1.45 مليار في الفترة المقابلة من 2020، فيما سددت الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» 372.16 مليون درهم بتراجع 19.3 % أو 89 مليون درهم مقارنة بنحو 461.2 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويبلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «اتصالات» و«دو» في الفترة من 2012 إلى 2020 نحو 67.65 مليار درهم، بنحو 52.99 مليار درهم لاتصالات، و14.66 مليار درهم لـ «دو».

وحددت وزارة المالية رسماً بنسب متفاوتة على الشركتين خلال الفترة من 2012 إلى 2016، قبل أن تقرر توحيده اعتباراً من 2017 وحتى 2021 في إطار ترسيخ المساواة في معاملة الحكومة مع المشغلين، بحيث تفرض رسوم حق الامتياز على المشغلين بنسبة 15 % على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة و30 % على أرباح الشركة مع إعفاء إيرادات العمليات الدولية من هذه الرسوم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز