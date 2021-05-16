موسم العيد يدعم انتعاش قطاع التجزئة في دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

حقق قطاع التجزئة في دبي نمواً قوياً في معدلات المبيعات وأعداد الزوار خلال عيد الفطر السعيد، ما يتكامل مع مسيرة الانتعاش والتعافي التي يسجلها القطاع بشكل متواصل.

يأتي هذا النمو في الأداء انعكاساً لارتفاع ثقة المستهلك بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني وبالقدرة على تسريع التعافي من تداعيات «كوفيد 19» خلال الفترة المقبلة، كما تشكل بيئة التسوق والترفيه الآمنة محفزاً حيوياً للمتسوقين والزوار.

ونجحت مراكز التسوق في إدارة حشود المتسوقين بما يضمن التباعد الاجتماعي بين الأفراد، فاستقبلت أعداداً متزايدة من الزوار منذ بداية الأسبوع الماضي وصولاً إلى أيام عيد الفطر، وبلغت الطاقة الاستيعابية لأهم المراكز التجارية حدها الأقصى خلال العيد.

ورحبت دبي خلال العيد بالعائلات والأصدقاء وأتاحت فرصة مثالية لاستكشاف الفعاليات المشوقة والعروض والأنشطة المتنوعة التي تقدّمها أشهر مراكز التسوق فيها، فيما استمتع الزوار بتجارب تسوق وتناول الطعام ومشاهدة الفعاليات الترفيهية بصحبة الأطفال وأفراد العائلة خلال عطلة العيد.

ثقة

وفي تصريحات لـ«البيان»، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «شهدت الوجهات المتنوعة في دبي إقبالاً متزايداً من الزوار خلال العيد، للاستفادة من العروض الترويجية لهذه الوجهات، ما يشير إلى الثقة المتزايدة للسكان والزوار بالعروض الترويجية للمدينة خلال مختلف المناسبات، التي شملت عروض التجزئة والإقامة الفندقية وعروض المأكولات والمشروبات والعروض الترفيهية وغيرها من الفعاليات المتميزة».

وأضاف: «نجحت العروض الترويجية والترفيهية في تلبية مختلف الأذواق، مع التزام الوجهات المشاركة في احتفالات العيد بجميع إجراءات الصحة والسلامة كتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات».

زيادة

وقالت جيل سانجستر، مدير الأصول لدى «نخيل»: «مع استمرار الإمارات في إحراز التقدم في عمليات التلقيح ضد «كورونا»، فإنه من المتوقع تسجيل زيادة ملحوظة في ثقة المستهلكين، ما يسهم في انتعاش قطاع البيع بالتجزئة في الدولة.

وفي هذا الصدد، أطلقت «نخيل» بنجاح «ذا ڤيو آت ذا بالم»، وهي منصة مشاهدة بزاوية 360 درجة تطل على مختلف أنحاء «نخلة جميرا»، كما أنها افتتحت «سيركل مول»، أول مركز تجاري من نوعه في «قرية جميرا الدائرية».

ويؤشر هذا الترحيب الإيجابي من قبل السكان في الإمارات والعدد المتزايد للزوار الذين يقبلون على هذه الوجهات، إلى تفاؤل المستهلك واستعداده لاستكشاف تجارب جديدة. ومن هذا المنطلق، فإن «نخيل مولز» تلتزم بمواصلة تقديم مفاهيم مبتكرة وفريدة من نوعها تشكل قيمة مضافة بالنسبة للدولة، بالإضافة إلى مواصلتها توسيع محفظتها المتنامية في قطاع البيع بالتجزئة».

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