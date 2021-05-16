79 مليوناً أرباح «الخليج للملاحة» الربعية

المصدر: (دبي - البيان )

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة التي تتخذ من دبي مقراً لها والمدرجة في «سوق دبي المالي»، نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، محققة 79 مليون درهم أرباحاً صافية، مقابل خسارة 18 مليون درهم بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 31 مليون درهم مقابل 33.5 مليوناً بالربع الأول 2020، وأتمت الشركة تسجيل مبلغ مطالبة التأمين بقيمة 83 مليوناً. وبلغت الأرباح التشغيلية 91 مليوناً، مقابل خسائر بـ6 ملايين. وسجلت الشركة ارتفاعاً قوياً للتدفقات النقدية الناتجة من العمليات التشغيلية إلى 65 مليوناً، بفضل تحسّن الربحية، مدعوماً بانخفاض 30% في المصاريف التشغيلية.

وبلغ إجمالي الربح 6 ملايين، مقابل إجمالي خسارة 2.7 مليوناً، كما بلغ إجمالي الأصول 873 مليون درهم.

واستطاعت الشركة بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها والظروف الاقتصادية الصعبة، أن تتحول إلى الربحية بفضل إجراءات مجلس الإدارة والمبادرات التي تم تبنيها بداية 2021، حيث تمكنت من تعزيز التدفقات النقدية الناتجة من العمليات التشغيلية، وتخفيض المصاريف التشغيلية من 36 مليوناً إلى 25 مليوناً، وتسديد قرض بنك أبوظبي التجاري البالغ 46 مليوناً كلياً.

وتوصلت «الخليج للملاحة» مطلع العام الجاري إلى اتفاق مع معظم الممولين على شروط مرنة، تتيح لها التكيف مع ظروف السوق الحالية وتحقيق النمو ودعم الأداء المالي والتشغیلي. واتفقت الشركة مع شركة التأمين لتحصيل مبالغ التأمين المترتبة عن غرق إحدى السفن، بحيث تعزز هذه المبالغ السيولة بما يدعم عملياتها التشغيلية.

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