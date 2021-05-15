محمد بن راشد: 44% نمو الاستثمارات الواردة إلى الإمارات 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السُّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات حققت نمواً 44٪ في الاستثمارات الأجنبية الواردة في 2020 مقارنة بـ 2019 لتصل 73 مليار درهم،رغم تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات.

وقال سموه عبر حسابه في "تويتر": رغم تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بنسبة 42٪ في 2020 بسبب الجائحة، الإمارات تحقق نمواً 44٪ في الاستثمارات الأجنبية الواردة لدولتنا في 2020 مقارنة بـ 2019 لتصل 73 مليار درهم.. إدارة الأزمات تخلق عائداً.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسباً.

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