معرض سوق السفر العربي 2021 ينطلق غداً في دبي

المصدر: دبي - البيان

يجتمع في دبي نخبة من أبرز المتخصصين المحليين والإقليميين والدوليين في مجال السفر والسياحة في مركز دبي التجاري العالمي اليوم (الأحد 16 مايو) لافتتاح فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021، وهو أول حدث حضوري عالمي ضخم للسفر منذ بداية تفشي الجائحة.

من أبرز فعاليات اليوم الأول للمعرض هو انعقاد الجلسة الافتتاحية بعنوان «السياحة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً» والتي سيتم انعقادها من الساعة 12:00 إلى الساعة 1:00 ظهراً، ويديرها الإعلامية البريطانية الشهيرة بيكي أندرسون، مديرة تحرير ومذيعة شبكة سي إن إن الإخبارية في أبوظبي، وتضم الجلسة كلاً من المتحدثين: هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والدكتور طالب الرفاعي، الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وسكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط بـ «أكسفورد إيكونوميكس» وثوييب محمد، العضو المنتدب لشركة جزر المالديف للتسويق والعلاقات العامة.

وفي وقت لاحق من فترة ما بعد الظهر سيتم انعقاد جلسة أخرى بعنوان «السياحة في مرحلة ما بعد التعافي من كوفيد 19» ابتداءً من الساعة 2:00 وحتى الساعة 3:00 بعد الظهر وتضم كلاً من المتحدثين: الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وزايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين ورئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض وهيثم مطر، العضو المنتدب للهند والشرق الأوسط وأفريقيا لفنادق ومنتجعات IHG.

منتدى السياحة الصيني

ومن الفعاليات الرئيسية الأخرى التي ستُعقد في اليوم الأول من الحدث، منتدى السياحة الصيني الذي سيتم انعقاده من الساعة 4 مساءً إلى الساعة 5 مساءً بتوقيت الخليج القياسي، وسيتم تسليط الضوء من خلاله على أحدث اتجاهات السفر للخارج من الصين بالإضافة إلى أفضل طريقة لتلبية هذا الطلب، وسيضم نخبة من أعضاء اللجنة المحترمين الذين يمثلون منظمات إدارة الوجهات السياحية وتجارة السفر الصينية الخارجية بما في ذلك زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين ورئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض والدكتور طالب الرفاعي، الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والدكتور آدم وو، الرئيس التنفيذي لشركة «سي بي إن ترافيل آند مايس» و«وورلد ترافيل أونلاين» وسوماثي راماناثان، نائب الرئيس ومديرة إدارة تسويق الوجهة التجارية في إكسبو 2020 دبي وهيلين شابوفالوفا، مؤسسة ومديرة شركة «بان أوكرانيا» وألما أو يونغ، مديرة إدارة المشاريع والشراكات الاستراتيجية لدى مجموعة «إعمار للضيافة» ووانغ، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «هاي واي للسفر والسياحة».

شراكة

وبهذه المناسبة، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «هذا العام أكثر من أي عام آخر، عملنا به جنباً إلى جنب مع شركائنا والجهات الراعية معاً بشكل وثيق كي نتمكن من إقامة هذا الحدث الضخم بشكل حضوري، والذي سيحدد أسلوب صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط للأشهر المقبلة المتبقية من العام الجاري».

وأضافت كورتيس قائلة: «سوف نتطلع إلى الاستفادة من أحدث الاتجاهات والفرص، بالإضافة إلى مواجهة التحديات بشكل مباشر من خلال الحلول المبتكرة بالتعاون مع الحكومات والجمعيات التجارية والمتخصصين في الصناعة والمؤثرين الذين يعملون معاً بانسجام تام».

الآن في عامه الثامن والعشرين، سيتم انعقاد النسخة الحية من معرض سوق السفر العربي 2021 تحت شعار «بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة» في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة ما بين يوم الأحد 16 إلى يوم الأربعاء 19 مايو 2021 وستشارك في فعاليات المعرض 62 دولة يمثلها كل من: الشركات العارضة الرئيسيين والمشاركين، وتشمل أبرز الدول المشاركة كلاً من: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وألمانيا وقبرص وتركيا ومصر والأردن وإيطاليا وإسرائيل واليونان والهند وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وجزر المالديف والفلبين وتايلاند والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يؤكد أهمية وقوة الحدث من جهة وانتشاره وشعبيته الدولية من جهة أخرى.

برنامج المؤتمر

وسيتم خلال المعرض انعقاد 67 جلسة مؤتمر مع أكثر من 145 متحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً، كما يتضمن برنامج مؤتمر معرض سوق السفر العربي 2021 فعالية المسرح العالمي (جلوبال ستيج) لسوق السفر والذي سيستضيف قمة الصناعة الفندقية والمنتديات المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح مثل: المملكة العربية السعودية والصين وانعقاد مؤتمر دولي للسياحة والاستثمار بالإضافة إلى جلسة خاصة تركز على العلاقات الخليجية الإسرائيلية وأخرى على قطاع الطيران.

ومن الفعاليات الأخرى التي يتضمنها المعرض هو انعقاد فعالية ترافيل فورورد، إذ سيجتمع نخبة من المتحدثين الرئيسيين رفيعي المستوى بالإضافة إلى مجموعة من أبرز خبراء التكنولوجيا على مستوى العالم لمدة أربعة أيام على مسرح ترافيل فورورد، حيث ستتاح الفرصة لالتقاء الموردين والمندوبين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه بهدف تعزيز توجهات تكنولوجيا السفر وتقديم رؤى رائدة حول أحدث التقنيات والاتجاهات التي ستشكل بلا شك مستقبل السفر والسياحة.

هذا وسيشكل مرة أخرى معرض سوق السفر العربي 2021 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، الذي سيقام على مدى 10 أيام ويتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات وجلسات الإفطار والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل، ومن الفعاليات الأخرى التي يتضمنها أسبوع السفر العربي إلى جانب النسخة الحية من معرض سوق السفر العربي هي: منتدى أرايفال دبي الذي يجتمع فيه أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الجيل القادم من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة، وكذلك معرض تكنولوجيا السفر «ترافيل فورورد» ومؤتمر السفر الافتراضي لرابطة سفر الأعمال العالمية لمدة نصف يوم وقمة الاستثمار السياحي في الشرق الأوسط التي يعقدها معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفعاليات التواصل السريع للمؤثرين الرقميين والمنتديات المخصصة للأسواق الرئيسية للمنطقة بما في ذلك الصين وبالطبع انعقاد الحدث الافتراضي من معرض سوق السفر العربي.

كما ستكون هذه النسخة وللمرة الأولى نسخة هجينة، حيث سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة، وذلك من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي أقيم للمرة الأولى في وقتٍ سابق من العام الماضي، وأثبت نجاحه الكبير في جذب 12.000 زائر من 140 دولة.

وتابعت كورتيس حديثها قائلة: «من الضروري جداً أن نقوم بإدراج نسخة افتراضية في أسبوع السفر العربي لأن العديد من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم لا يمكنهم حالياً حضور الحدث الحضوري في كل عام، ولا سيما هذا العام نتيجة لاستمرار تطبيق قيود السفر المفروضة الناجمة عن انتشار جائحة (كوفيد 19)».

تجدر الإشارة إلى أن معرض سوق السفر العربي سيلتزم بشكلٍ صارم ببروتوكول وإرشادات الصحة والسلامة لمركز دبي التجاري العالمي. يعمل الفريق المسؤول عن تنظيم الحدث في مركز دبي التجاري العالمي جاهداً لضمان سير جميع الفعاليات بأمان، حيث نفذ في هذا الإطار سلسلة من الإجراءات التي تشمل عمليات تنظيف مكثفة، وتحسين دورة الهواء ونقاوته، وإنشاء محطات متعددة لتعقيم اليدين، والقيام بإجراءات الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي.

ومن بين الشركاء الاستراتيجيين لمعرض سوق السفر العربي 2021، دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» كشريك وجهة، ومجموعة إعمار للضيافة كشريك فندقي رسمي، وطيران الإمارات كشريك طيران رسمي.

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