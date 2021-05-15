العيد في دبي .. مراكز التسوّق تواصل أنشطتها المبتكرة بأجواء احتفالية آمنة

المصدر: دبي- بشار باغ

تواصل مراكز التسوّق في دبي خلال عيد الفطر عرض تجارب التسوق والترفيه والفرح الغامرة بفضل الأنشطة الترفيهية المبتكرة والأجواء الاحتفالية والتنزيلات المتنوعة في ظل أجواء آمنة بفضل الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية وتدابير الصحة والسلامة.

وسجّلت المراكز التجارية والوجهات السياحية نمواً مضطرداً في معدلات إقبال الزوار منذ بداية الأسبوع وصولاً إلى أيام عيد الفطر منذ بداية الأسبوع الجاري قبيل عيد الفطر، وسجلت العديد من المراكز الكبرى مستويات الذروة في حركة الزوار ضمن نطاق الطاقة الاستيعابية المحددة التي تضمن التباعد الاجتماعي بين الأفراد.

وأتاحت احتفالات عيد الفطر السعيد في دبي فستيفال سيتي مول للعائلات لقاء شخصياتهم المفضّلة من لعبة باو باترول، بالإضافة إلى فرصة الفوز بسيارة دودج تشارجر موديل 2020 عند إنفاق 250 درهماً أو أكثر في أحد متاجر المول حتى 15 مايو.

فيما استضاف مول الإمارات وسوق رايب فعالية دار الحي خلال العيد، حيث تتضمن الفعالية خيارات متنوعة من الهدايا التقليدية والإكسسوارات العصرية والديكورات المنزلية والألعاب والحلويات العربية وغيرها.

ويمكن لزوار الفعالية تخصيص مشترياتهم حسب الطلب في متجر «ذات»، وكذلك استكشاف تفاصيل المتجر الفريدة ومعروضاته الكلاسيكية والعصرية.

كما سيحظى زوار مول الإمارات الذين ينفقون 300 درهم بفرصة الفوز بـ 50 ألف نقطة من برنامج المكافآت شير، بالإضافة إلى الفوز بعيدية مميزة مقدمة من تجار سوق دار الحي. وسيتم الكشف عن أسماء خمسة من الفائزين الذين شاركوا في عرض تسوق واربح خلال زيارتهم للسوق المقام بالقرب من سكي دبي حتى 15 مايو.

وقدم ذي بوينت، الوجهة الرائدة لمشاركة تجارب الطعام مع العائلة في نخلة جميرا عرضاً مبهراً لنافورة دبي، حيث تقدم أكبر نافورة في العالم عروضاً يومية مستوحاة من عالم ديزني لتمنح العائلات فرصة قضاء أوقات لا تنسى خلال عطلة العيد.

ويقدّم ذي بوينت من 13 وحتى 15 مايو عروضاً مذهلة على الطعام في العديد من المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى برنامج مبهر للنافورة الراقصة التي ستقدّم عرضاً كل ساعة ابتداءً من الساعة 7 مساءً.

وتحتفل سيتي ووك بعيد الفطر السعيد بتقديم عروض مميزة وقائمة أطباق شهية في مختلف مطاعم ومقاهي الوجهة. وتحتفي مطاعم لا مير بالعيد السعيد بطريقتها الخاصة عبر تقديم عروض خاصة لعشاق الطعام في وجهاتها الشاطئية الرائدة عالمياً.

ويحظى زوار دبي مول ودبي مارينا مول بفرصة الفوز ببطاقة هدايا بقيمة 100 ألف درهم و 25 ألف درهم من إعمار، حيث يدخل الزوار الذين ينفقون 250 درهماً في دبي مول أو 150 درهماً في مارينا مول خلال العيد في سحب على جائزة بطاقة الهدايا التي يمكن استخدامها في أي مركز من إعمار مولز في دبي.

كما يجب على العملاء تقديم الإيصالات إلى أي من مكاتب خدمة العملاء. وسيتم الإعلان عن الفائز عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقدّم كل من ميركاتو مول وتاون سنتر جميرا سحباً على جائزة بقيمة 10 آلاف درهم، إلى جانب العديد من التجارب المميزة في المتاجر والمطاعم لضمان أوقات ممتعة للعائلات. ويدخل الزوار في سحب للفوز بمبلغ نقدي عند إنفاق 200 درهم في أحد منافذ الوجهتين. ويستمر السحب حتى آخر أيام العيد.

ويقدّم فستيفال بلازا عرضاً مميزاً على المأكولات والمشروبات احتفالاً بعيد الفطر السعيد، حيث يحظى عشاق تجارب المأكولات بفرصة الفوز برصيد بقيمة 10 آلاف درهم من مكافآت فستيفال.

ويدخل الضيوف الذين ينفقون 100 درهم في مطاعم أو مقاهي أو ردهات الطعام في المول (باستثناء كافيه لولو) حتى 16 مايو في سحب على جائزة للفوز برصيد يمكن استخدامه عبر تطبيق مكافآت فستيفال للهاتف الذكي.

وتحظى العائلات في سيتي سنتر ديرة بفرصة الفوز بملابس العيد الجديدة من متجر سنتربوينت.

ويستضيف المول في ردهة الطعام الرئيسية فعالية مباشرة للعملاء تتضمن مسابقات وألعاباً وجوائز والكثير من المرح من 13 وحتى 15 مايو. وسيحصل الفائزون على قسائم هدايا من سنتربوينت يمكن استخدامها لشراء ملابس جديدة لعيد الفطر السعيد. علماً بأن الفعالية تقام مباشرة يومياً من 6 وحتى 9 مساءً.

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