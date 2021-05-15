«إكسبو دبي» يؤسس لنهضة جديدة في المعارض والفعاليات

المصدر: دبي- بشار باغ

تأتي قطاعات السياحة والمعارض في مقدمة القطاعات الاقتصادية المستفيدة من إكسبو 2020 دبي، إذ من المتوقع أن يستقطب الحدث ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم بما يشمل مختلف الشرائح من رجال الأعمال والمستثمرين والوفود التجارية والحكومية إلى جانب السياح والعائلات.

كما يؤسس الحدث بفضل مرافقه المتكاملة ومركز دبي للمعارض لنهضة جديدة في قطاع المعارض والفعاليات وخصوصاً في مرحلة ما بعد الجائحة.

ويمتاز مركز دبي للمعارض بموقعه الحيوي على بعد 300 متر فقط من قلب موقع إكسبو 2020، ويضم مساحة 45 ألف متر مربع مخصصة للفعاليات، كما يضم مسرحين ومدرجاً وعدداً من القاعات متعددة الأغراض وأربعة أجنحة و24 قاعة اجتماعات، وهي قابلة للتعديل لتناسب جميع أنواع الفعاليات، بما في ذلك الحفلات الموسيقية.

ويضم المجمع الجنوبي للمركز 28 ألف متر مربع من مساحات العرض، ويمكنه استضافة الفعاليات المختلفة من خلال نماذج تصميم مختلفة. ويمكن تقسيم المكان إلى تسع قاعات، بما يضمن للمنظمين استضافة ما بين 300 و20 ألف ضيف أما المجمع الشمالي فيضم 5 قاعات متعددة الأغراض على مساحة 17 ألف متر مربع. ويمكن تعديل المساحة لتستوعب ما بين 200 و2000 شخص.

ويتسع المركز لـ15 ألف شخص ويوفر منصة عالمية المستوى لاستضافة المؤسسات ومنظمي الأحداث والفعاليات والمشاركين في إكسبو 2020 دبي، وشركائه، على مدى الأشهر الستة لانعقاد أكبر تجمع من نوعه للعقول المبدعة في العالم.

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