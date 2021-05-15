جناح فنلندا.. خيمة عربية من الثلج

المصدر: (دبي-البيان)

يتمحور الموضوع الرئيس لجناح فنلندا في إكسبو دبي حول مشاركة التجربة الفنلندية لمفهوم السعادة المستقبلية، ويرتكز مفهوم السعادة الفنلندية على تعايش الناس والطبيعة والتكنولوجيا في بيئة واحدة، ويشكل هذا الترابط الوثيق الأساس الذي تقوم عليه جودة الحياة اليومية الفنلندية.

ويحمل الجناح الفنلندي اسم سنو كيب أو لومي (Lumi) التي تعني الثلج باللغة الفنلندية، ويحاكي بتصميمه خيمة عربية من الثلج، تُجسّد دمجاً بين المشاهد الطبيعية المغطاة بالثلوج لفنلندا والبيئة الصحراوية لدول المنطقة.

ويستوحي الجناح تصميمه من الغطاء الثلجي الأبيض الذي تزدان به فنلندا ابتداءً من فصل الخريف، ويعكس بطابعه التصميمي البسيط والأنيق مفردات فن العمارة الفنلندي التقليدي الأصيل.

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