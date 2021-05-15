عجمان تروّج وجهاتها الترفيهية والسياحية والشاطئية والتراثية

المصدر: (عجمان - البيان)

تشارك دائرة التنمية السياحية في عجمان في النسخة الثامنة والعشرين من معرض سوق السفر العربي 2021، وتستعرض الدائرة فيه المزايا البارزة التي توفرها عجمان، وتروّج الإمارة وجهة سياحية رائدة على خريطة السياحة المحلية والعالمية.

تهدف الدائرة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز العلاقات بالجهات والشركات السياحية الكبرى، وتوفير فرص تعاون جديدة للنهوض بالقطاع السياحي، واستقطاب المزيد من السياح إلى عجمان.

إضافةً إلى تسليط الضوء على المواقع البارزة في الإمارة التي تضم العديد من الوجهات الترفيهية والأنشطة السياحية والشواطئ الخلّابة والمواقع التراثية الفريدة التي تشمل المتاحف والمباني التاريخية التي تُعد الأقدم في الإمارات وتوفّر تجربة متميزة للزوار.

وقال صالح محمد الجزيري، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان إن معرض سوق السفر العربي يعد من المعارض العالمية المهمة المتخصصة في السياحة والسفر، وملتقى للمهتمين بهذه القطاعات الاقتصادية.

كما يعد فرصة مثالية لعقد اللقاءات وتوسيع شبكة العلاقات بالدول الخارجية وبحث فرص افتتاح مزيد من المكاتب التمثيلية لسياحة عجمان حول العالم، ومناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المختلفة بين ممثلي هذه الدول والجهات الحكومية والشركات السياحية المشاركة.

وأكد أن المعرض يعد حدثاً مهماً في دعم قطاع السياحة وتحديد اتجاهاته ومشاركة التطورات الجديدة المتعلقة به والعمل على تعزيز الثقة بالسفر وتطوير الأعمال، وتقديم رؤى رائدة حول أحدث التقنيات والاتجاهات التي ستشكل بلا شك مستقبل السياحة والسفر.

وأضاف إن المشاركة تأتي ضمن استراتيجية الدائرة الترويجية للعام الجاري والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة في كبرى الأسواق العالمية المصدرة للسياح، إذ يعدّ معرض سوق السفر العربي أول حدث عالمي فعلي في قطاع السياحة منذ بداية جائحة «كوفيد 19» ما يجعله مهماً للعالم ولقطاع السياحة.

وأوضح الجزيري أن الإمارة تقدّم منتجاً متميزاً لزوارها من متاحف ومراكز ثقافية وفنية ومراكز تسوق راقية، مؤكداً حرص دائرة التنمية السياحية في عجمان على رفع كفاءة القطاع السياحي في الإمارة من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية بهدف زيادة الوعي بالمنتج السياحي الذي تقدمه المناطق السياحية في عجمان ومصفوت والمنامة وغيرها، علاوةً على إطلاق المزيد من المشاريع والخدمات السياحية الجديدة بالتعاون مع الشركاء.

ضمن فعاليات هذا المعرض، لتمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره من خلال تسهيل عملية إصدار التراخيص السياحية، والتوسع في قطاعات متخصصة لزيادة العروض المقدمة من الوجهات السياحية، والتي ستساهم بشكل حيوي في تنمية قطاع السياحة في الإمارة.

ويشارك في منصة دائرة التنمية السياحية في المعرض عدد كبير من الشركاء يضم ممثلين عن كل من بلدية عجمان، هيئة النقل بعجمان، منطقة عجمان الحرة، شركة مرسى عجمان العقارية، والعديد من الجهات الحكومية والخاصة والشركات السياحية، التي تسعى من خلال مشاركتها إلى تحقيق الأهداف والترويج لإمارة عجمان محلياً ودولياً وجهة سياحية متميزة.

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