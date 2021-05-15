عرض للألعاب النارية في جزيرة ياس احتفاءً بالعيد

احتفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية في أبوظبي، بعيد الفطر المبارك بعرض للألعاب النارية، والذي انطلق للمرة الأولى من ياس باي، وجرى بث عرض الألعاب النارية الاستثنائي على منصة الانستغرام الخاصة بالوجهة لإتاحة الفرصة أمام الجميع للاستمتاع بمشاهدة أروع عروض الألعاب النارية، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضت قيوداً على التجمعات كجزء أساسي من الإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها جزيرة ياس.

وتقدم جزيرة ياس، البالغة مساحتها 25 كيلومتراً مربعاً، مزيجاً من التجارب الترفيهية، بدءاً من المدن الترفيهية وتجارب التسوق والمطاعم والمقاهي المميزة، ووصولاً للغولف والرياضات المائية ورياضات السيارات، والعروض الموسيقية والفعاليات العائلية.

وتحتضن جزيرة ياس ثلاث مدن ترفيهية فريدة هي عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتر وورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكذلك «كلايم أبوظبي»، وحلبة مرسى ياس، وياس مارينا، وملعب «ياس لينكس أبوظبي» للغولف، وياس مول، إلى جانب الفنادق، التي تتضمن، فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، بالإضافة إلى أكثر من 165 تجربة لتناول الطعام.