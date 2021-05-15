فعاليات تراثية في «برجمان»

المصدر: (دبي-البيان)

نظم برجمان مول فعاليات تراثية للزوار احتفاء بعيد الفطر المبارك، حيث يمكن للزوار قضاء أسعد الأوقات في خضم التراث العربي الفريد والأجواء الثقافية المُميّزة، والاحتفال بعطلة العيد في جو من البهجة والرقي، حتى اليوم بين 4 مساءً حتى 10 مساءً. وتتضمن الفعاليات رسم الحناء مروراً بصنع أشكال مميزة داخل زجاجات الرمل ووصولاً إلى تناول القهوة المميزة مع التمر الفاخر. ويجري إتباع جميع احتياطات السلامة، للاستمتاع بجميع الأنشطة والبقاء آمنين.

كما تتضمن الفعاليات عروض رقصات «العيالة»، والتي تعكس التراث الإماراتي الفريد والغني، عبرعرضين يومياً في الساعة 6 مساءً و 8 مساءً خلال احتفالات العيد.

وبالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، يمكنكم جعل احتفالات عيد الفطر أكثر بهجة لكم ولغيركِم من خلال التبرّع بالألعاب والإلكترونيات والكتب والأطعمة الجافة والمُعلبة المُستعملة الصالحة لـ 6 أشهر وأكثر عبر صناديق التبرّع الموجودة في المركز التجاري. ولن يتم قبول الملابس، تماشياً مع القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19.

ولا تنسوا التسوّق والربح مع عروض مجموعة مراكز التسوق في دبي (DSMG)، خلال احتفالات عيد الفطر في برجمان وحتى اليوم الثاني من العيد، يمكنكم تسوّق مشتريات بقيمة 200 درهم في برجمان والحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل إلى 200.000 درهم. سيُقام السحب خلال آخر 3 أيام من احتفالات العيد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز