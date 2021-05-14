مخالفة متجر أقسام لعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي في أول أيام العيد

المصدر: البيان الإلكتروني

خالف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، متجر أقسام في منطقة ديرة لعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي أثناء الحملات التفتيشية على أسواق الإمارة في إجازة العيد للتأكد من الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 ولضمان تسوق آمن للمستهلكين.

ونوهت اقتصادية دبي، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتي تم وضعها للحفاظ على سلامة المجتمع.

ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال تطبيق "مستهلك دبي" المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز