«آيرون ماونتن» تكشف عن استراتيجية للنمو

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت شركة «آيرون ماونتن إنكوربوريتد»، خدمات حفظ وإدارة المعلومات مؤخراً، إطلاق استراتيجية للنمو وهوية متجددة لعلامتها التجارية.

وقال سينكر أوزيلفاشي، نائب الرئيس للأسواق الناشئة والمدير العام لدى «آيرون ماونتن» في الإمارات وتركيا: متواجدون في الإمارات منذ 4 سنوات ونعتبرها أحد الأسواق المهمة بالنسبة لنا.

وأكد أن الإمارات تمتلك الكفاءات المناسبة وبيئة أعمال مذهلة وغنية بالإمكانيات من مختلف الأحجام، ونحن حريصون على مساعدة عملائنا في هذه السوق، وتعزيز قدراتهم على النمو بأسلوبهم الخاص اعتماداً على بياناتهم.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، استفادت «آيرون ماونتن» من المعلومات التي قدمها العملاء حول آرائهم واستثماراتهم المخطط لها لتطوير الحلول التي تناسبهم، ونجحت الشركة في تعزيز الخدمات التي يمكن الوصول إليها في السوق بقيمة تزيد على 80 مليار دولار على مستوى العالم.

ولم يقتصر الأمر على زيادة الخدمات والمنتجات الممكن الوصول إليها في السوق بأكثر من ثماني مرات، بل إن هذه المجالات الجديدة حققت معدلات نمو مزدوجة. ويتماشى التحول في العلامة التجارية مع خطط نمو «آيرون ماونتن» والخدمات التي تقدمها.

ففي سياق جهودها الرامية لدعم شبكة عملائها الذين يزيد عددهم على 500 عميل، ممن يواجهون ضغوطاً غير اعتيادية لاستخلاص مزيد من الرؤى من أصولهم المخزنة، ولتكون الشريك الأكثر موثوقية بالنسبة لهم، تعمل «آيرون ماونتن» على وضع وتنفيذ مجموعة من الحلول المبتكرة.

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