بهجة العيد تعم الإمارات

المصدر: دبي- البيان

تقدم دبي للعائلات والأصدقاء فرصة مثالية لاستكشاف الفعاليات المشوقة والعروض والأنشطة المتنوعة التي تقدّمها أشهر مراكز التسوق في المدينة خلال عيد الفطر السعيد.

وترحّب مراكز التسوق في دبي بجميع الزوار من مختلف الأعمار للاستمتاع بتجارب التسوق وتناول الطعام ومشاهدة الفعاليات الترفيهية بصحبة الأطفال وأفراد العائلة خلال عطلة العيد.

وتستعرض مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أبرز العروض التي تقدمها مراكز التسوق والوجهات الفريدة خلال عيد الفطر. وتلتزم المتاجر والوجهات المشاركة في احتفالات العيد في دبي بكافة إجراءات الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

فعاليات مراكز التسوق

وتتيح احتفالات عيد الفطر السعيد في دبي فستيفال سيتي مول للعائلات لقاء شخصياتهم المفضّلة من لعبة باو باترول، بالإضافة إلى فرصة الفوز بسيارة دودج تشارجر موديل 2020 عند إنفاق 250 درهماً أو أكثر في أحد متاجر المول حتى 15 مايو.

ويستضيف مول الإمارات وسوق رايب فعالية دار الحي خلال العيد، حيث تتضمن الفعالية خيارات متنوعة من الهدايا التقليدية والإكسسوارات العصرية والديكورات المنزلية والألعاب والحلويات العربية وغيرها. ويمكن لزوار الفعالية تخصيص مشترياتهم حسب الطلب في متجر «ذات»، وكذلك استكشاف تفاصيل المتجر الفريدة ومعروضاته الكلاسيكية والعصرية.

كما سيحظى زوار مول الإمارات الذين ينفقون 300 درهم بفرصة الفوز بـ 50 ألف نقطة من برنامج المكافآت شير، بالإضافة إلى الفوز بعيدية مميزة مقدمة من تجار سوق دار الحي. وسيتم الكشف عن أسماء خمسة من الفائزين الذين شاركوا في عرض تسوق واربح خلال زيارتهم للسوق المقام بالقرب من سكي دبي حتى 15 مايو.

وتقدم ذي بوينت، في نخلة جميرا عرضاً مبهراً لنافورة دبي، حيث تقدم أكبر نافورة في العالم عروضاً يومية مستوحاة من عالم ديزني لتمنح العائلات فرصة قضاء أوقات لا تنسى خلال عطلة العيد. ويقدّم ذي بوينت من 13 وحتى 15 مايو عروضاً مذهلة على الطعام في العديد من المطاعم والمقاهي.

إضافة إلى برنامج مبهر للنافورة الراقصة التي ستقدّم عرضاً كل ساعة ابتداءً من الساعة 7 مساءً على أنغام موسيقى ستارتنغ ناو، أغنية ديزني الخاصة باحتفالية ألتيمت برنسيس سيليبريشن، وأغنية إي هول نيو وورلد من فيلم علاء الدين وأغنية فروزن الشهيرة ليت إت جو وأغنية ريفليكشن من فيلم مولان.

سيتي ووك

وتحتفل سيتي ووك بعيد الفطر بتقديم عروض مميزة وقائمة أطباق شهية في مختلف مطاعم ومقاهي الوجهة. وتحتفي مطاعم لا مير بالعيد السعيد بطريقتها الخاصة عبر تقديم عروض خاصة لعشاق الطعام في وجهاتها الشاطئية. وتتضمن هذه العروض تخفيضاً بنسبة 20 % من تارت بيكري على جميع الحلويات، وعشاء العيد لشخصين بسعر 129 درهماً من وجهة الطعام الآسيوي، ميابي.

ويقدم مطعم ستيكنجي قائمة الطعام الخاصة بالعيد التي تتضمن العرض الذهبي بسعر 99 درهماً والعرض الفضي بسعر 59 درهماً. ويطلق آي سكريم حلويات سوبرهيرو الجديدة المستوحاة من الحلوى العربية الكنافة والكعك. أما أمورينو كافيه للجيلاتو فيقدم للزوار من عشاق الحلويات قطعتي جيلاتو وخمسة أكواب آيس كريم وخمس قطع من حلوى الماكرون على شكل قلب بسعر 240 درهماً.

مارينا مول

ويحظى زوار دبي مول ودبي مارينا مول بفرصة الفوز ببطاقة هدايا بقيمة 100 ألف درهم و 25 ألف درهم من إعمار، حيث يدخل الزوار الذين ينفقون 250 درهماً في دبي مول أو 150 درهماً في مارينا مول خلال العيد في سحب على جائزة بطاقة الهدايا التي يمكن استخدامها في أي مركز من إعمار مولز في دبي. كما يجب على العملاء تقديم الإيصالات إلى أي من مكاتب خدمة العملاء. وسيتم الإعلان عن الفائز عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقدّم كل من ميركاتو مول وتاون سنتر جميرا سحباً على جائزة بقيمة 10 آلاف درهم، إلى جانب العديد من التجارب المميزة في المتاجر والمطاعم لضمان أوقات ممتعة للعائلات. ويدخل الزوار في سحب للفوز بمبلغ نقدي عند إنفاق 200 درهم في أحد منافذ الوجهتين. ويستمر السحب حتى آخر أيام العيد.

ويقدّم فستيفال بلازا عرضاً مميزاً على المأكولات والمشروبات احتفالاً بعيد الفطر السعيد، حيث يحظى عشاق تجارب المأكولات بفرصة الفوز برصيد بقيمة 10 آلاف درهم من مكافآت فستيفال.

ويدخل الضيوف الذين ينفقون 100 درهم في مطاعم أو مقاهي أو ردهات الطعام في المول (باستثناء كافيه لولو) حتى 16 مايو في سحب على جائزة للفوز برصيد يمكن استخدامه عبر تطبيق مكافآت فستيفال للهاتف الذكي.

وتحظى العائلات في سيتي سنتر ديرة بفرصة الفوز بملابس العيد الجديدة من متجر سنتربوينت. ويستضيف المول في ردهة الطعام الرئيسية فعالية مباشرة للعملاء تتضمن مسابقات وألعابا وجوائز والكثير من المرح من 13 وحتى 15 مايو. وسيحصل الفائزون على قسائم هدايا من سنتربوينت يمكن استخدامها لشراء ملابس جديدة لعيد الفطر السعيد. علماً بأن الفعالية تقام مباشرة يومياً من 6 وحتى 9 مساءً.

أضواء عيد الفطر السعيد

يمكن للعائلات الاستمتاع بنزهة في الحي، المنطقة الإماراتية التقليدية المزينة بأضواء العيد. وتصحب هذه التجربة الحيوية الزوار في رحلة شيّقة إلى معالم مذهلة من الأضواء والظلال مثل المسجد والمجلس والأحياء المحيطة. وتضاء أنوار الحي يومياً من 13 وحتى 15 مايو في الساعة 7 مساءً في لاست إكزت الخوانيج.

عروض المأكولات والمشروبات

وتقدّم بعض أشهر مطاعم دبي عروضاً خاصة على المأكولات والمشروبات التي تحلو مشاركتها مع العائلة والأصدقاء خلال العيد. ويمكن للأطفال تناول الطعام مجاناً من بوفيه العيد المفتوح في مطعم سلون في فندق جروفنر هاوس دبي، ومطعم براسيري 2.0 في منتجع وسبا لو رويال مريديان بيتش دبي، ومطعم النافورة في فندق جميرا أبراج الإمارات، ومطعم ذا بالمري في فندق جمبرا النسيم.

وتتيح العروض للضيوف الاختيار بين الأطباق التقليدية والنكهات العالمية التي تناسب جميع الأذواق. ويتوفر بوفيه العيد المفتوح مقابل 260 درهماً للشخص الواحد في مطعم سلون و210 دراهم في مطعم براسيري 2.0. بينما يتوفر بوفيه العيد المفتوح مقابل 175 درهماً في مطعم النافورة و320 درهماً في مطعم ذا بالمري.

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