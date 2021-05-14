تدفق كبير للزوار على مراكز التسوق في العيد

المصدر: (دبي - بشار باغ)

شهدت مراكز التسوق والوجهات السياحية تزايداً ملحوظاً في تدفق الزوار خلال أول أيام عيد الفطر، وشكلت العائلات الشريحة الأبرز ضمن الزوار.

وحرصت مراكز التسوق على استقبال الزوار بديكورات احتفالية تدخل البهجة إلى القلوب بمناسبة عيد الفطر، كما طرحت العديد من العروض المغرية والتنزيلات الواسعة على فئات واسعة من المنتجات والخدمات بالتزامن مع تنظيم فعاليات وأنشطة ترفيهية متنوعة، وحققت المتاجر والمطاعم والمقاهي نمواً قوياً في المبيعات.

وواصلت مراكز التسوق والمتاجر والوجهات التزامها التام بقواعد الصحة والسلامة الضرورية، مثل إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات حرصاً على سلامة جميع الضيوف.

وتقدم مجموعة مراكز التسوق في دبي جوائز مالية تصل قيمتها حتى 200 ألف درهم للمتسوقين المحظوظين خلال عيد الفطر، حيث يحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم فأكثر في أي من مراكز التسوق الـ 11 المشاركة حتى 15 مايو على قسيمة سحب. فخلال أيام العيد الثلاثة، سيفوز حوالي 40 شخصاً بمبلغ 5 آلاف درهم لكل واحد منهم، حيث سيتم الإعلان عن 20 اسماً في سحب اليوم الأول و10 أسماء في اليومين الثاني والثالث على التوالي.

وتشمل مراكز التسوق المشاركة مركز البستان، ومركز الغرير، والورقاء سيتي مول، ومركز برجمان، ومركز بن سوقات، ودبي أوتليت مول، والواحة مول، ومركز مجمع شروق، والريف مول، وتايم سكوير سنتر، وتعاونية الاتحاد في القوز. وشهدت متاجر الذهب والمجوهرات في دبي إقبالاً لافتاً من المتسوقين بفضل العروض المميزة على مجموعة واسعة من الخيارات.

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