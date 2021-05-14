صفقات عقارية مليارية في 4 مناطق بدبي خلال 2021

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

استحوذت 4 مناطق في دبي على أكبر صفقات بيع وشراء العقارات السكنية على اختلاف أنواعها وفيما يتعلق بالمناطق التي شهدت صفقات مليارية في سوق الشقق السكنية والفندقية .

فقد كانت على الترتيب من حصة مرسى دبي ونخلة جميرا ومنطقة برج خليفة والخليج التجاري، أما مناطق الفلل السكنية فقد كانت من نصيب مناطق حدائق محمد بن راشد، ووادي الصفا الخامسة ومنطقة وادي الصفا السابعة والثنية الرابعة.

وتصدرت مرسى دبي المناطق التي شهدت صفقات مليارية بعدما باعت 1644 شقة سكنية وفندقية بـ 3.4 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري حتى منتصف مايو الجاري، تلتها نخلة جميرا وباعت 627 شقة سكنية وفندقية بـ 2.1 مليار درهم، ثم منطقة برج خليفة وباعت 690 شقة سكنية وفندقية بـ 1.8 مليار درهم تلتها منطقة الخليج التجاري وباعت 1327 شقة سكنية وفندقية ومكتباً تجارياً بـ 1.6 مليار درهم.

أما على صعيد المناطق التي شهدت أكبر صفقات الفلل فقد تصدرت منطقة حدائق محمد بن راشد بـ 1.3 مليار درهم مبيعات 589 فيلا سكنية، تلتها منطقة وادي الصفا 5 باعت 397 فيلا سكنية بـ 600 مليون درهم ثم منطقة وادي الصفا 7 باعت 295 فيلا سكنية بـ 414 مليون درهم فمنطقة الثنية 4 وباعت 143 فيلا سكنية بـ 296 مليون درهم.

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