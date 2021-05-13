دراسة تدعو لدعم استخدام التقنيات المالية الحديثة عربياً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكدت نتائج دراسة حديثة لصندوق النقد العربي، ضرورة دعم استخدام التقنيات المالية الحديثة وتعزيز الانتقال إلى الخدمات المالية الرقمية، من خلال تطوير واستخدام البنية التحتية المتاحة (خدمات الاتصالات والشبكة الإلكترونية) من أجل تعزيز مساهمة القطاع المالي وتقنيات المعلومات والاتصالات في النمو الاقتصادي في المنطقة العربية.

وجاءت دراسة «العلاقة بين تقنيات المعلومات والاتصالات وتطوير القطاع المالي والنمو الاقتصادي في الدول العربية» بهدف قياس آثار التفاعل بين القطاع المالي وتقنيات المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي عربيا مع الأخذ في الاعتبار أثر ثلاثة من محركات النشاط الاقتصادي، وهي الاستثمار والقوى العاملة والانفتاح التجاري.

كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات في المنطقة العربية، يُسهم في تعزيز فهم العلاقة بين تقنيات المعلومات والاتصالات وتطوير القطاع المالي والنمو الاقتصادي، وبالتالي وضع السياسات المناسبة.

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