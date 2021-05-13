جناح تذكاري في «نَسمَة سنترال» احتفاءً بمنجزات الشيخ أحمد القاسمي

المصدر: الشارقة- البيان

افتتحت «أرادَ» مؤخراً «نَسمَة سنترال» وجهة الترفيه والتسوّق المتكاملة بمساكن نَسمَة، وذلك تزامناً مع عيد الفطر السعيد. وتم افتتاح الوجهة العصرية تحت رعاية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ، وتم الكشف عن المعلم الرئيسي في نَسمَة سنترال والمتمثل بتلة اصطناعية وجناح تذكاري خاص مع إطلالات على المجتمعات المحيطة بالمشروع.

وتم تدشين الممر الدائري حول التلة والجناح الخاص على قمتها تكريماً لمنجزات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، النائب السابق لحاكم الشارقة، والذي وافته المنيّة العام الماضي.

ويضم الممر الذي يتحلّق حول التلة محطات استراحة التي تتضمن مقتطفات من مسيرة الراحل الكبير على مدى 50 عاماً من الإنجاز والتفاني في خدمة الشارقة ودولة الإمارات. وتنتهي محطات الاستراحة بقصيدة مهداة إلى روح المغفور له الشيخ أحمد من تأليف الشيخ سلطان، وتم نقشها على لوح حجري يتوسط الجناح.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: «يشرّفني تدشين جناح الشيخ أحمد تكريماً لمنجزات أحد أبرز القيادات الوطنية ذات الرؤية الثاقبة والتاريخ الطويل في خدمة الشارقة ودولة الإمارات مع سجلّ حافل بالعطاء المثمر والعمل الإنساني الدؤوب منذ تأسيس اتحاد الإمارات». وتقدّم نَسمَة سنترال خدماتها للمقيمين في مساكن نَسمَة والزوار من المجتمعات المحيطة مع باقة واسعة من المرافق التجارية والرياضية والترفيهية والمساحات الخضراء.

تحفة معمارية

يمثل جناح الشيخ أحمد تحفة معمارية. ويمتاز التصميم البسيط والهادئ للجناح بعناصره المستقيمة التي تشكل أسطحاً ديناميكية، حيث تتيح تموجات هيكل الجناح تمازجاً وتناغماً بين عناصر الإضاءة والظل طيلة ساعات اليوم، وتوفر موقعاً مميزاً للتأمل والتجمّعات الصغيرة. ويظهر الجناح بشكل مختلف تبعاً لزاوية النظر إليه من جهات المجتمع المحلي.

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