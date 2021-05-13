الأجواء الاحتفالية بعيد الفطر السعيد تغمر أرجاء دبي

المصدر: دبي - البيان

تغمر الأجواء الاحتفالية مختلف أرجاء دبي احتفالاً بعيد الفطر السعيد، مع تنظيم فعاليات ترفيهية وعروض ترويجية متنوعة، وتوفير تجارب مميزة للزوار في الفترة حتى 15 مايو.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من أبرز الوجهات التي تستحق الزيارة في دبي خلال عيد الفطر السعيد، مع التأكيد على التزام جميع مراكز التسوق والمتاجر والوجهات بقواعد الصحة والسلامة الضرورية، مثل إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات حرصاً على سلامة جميع الضيوف.

أنشطة عائلية

ويمكن للعائلات الاستمتاع بحضور عرض لا بيرل في مدينة الحبتور خلال عطلة عيد الفطر السعيد. حيث تبدأ أسعار تذاكر العرض الذي يقام يومياً من 169 درهماً، ويستمر عرض عيد الفطر حتى 15 مايو.

كما يمكن للعائلات الاحتفال بعيد الفطر في دبي دولفيناريوم مع تخفيضات بنسبة 25% على تذاكر الدخول إلى العروض الحية للدلافين والفقمات، وذلك باستخدام الرمز الترويجي EID25 حتى 15 مايو. وتقدم سكي دبي عرض عيد الفطر من 12- 15 مايو.

وتوفر تذكرة عيد الفطر بسعر 285 درهماً وتشمل إمكانية الدخول غير المحدود إلى كل ألعاب الحديقة الثلجية والاستمتاع بالمناظر الخلابة على التلفريك مع أحد الخيارات التالية: مشاهدة طيور البطريق، أو تجربة درس تزلج، أو تجربة لمدة ساعتين على المنحدر الثلجي أو جولتين على المسار الانزلاقي.

وهناك عرض صيفي لدخول حديقة وايلد وادي المائية يستمر حتى 31 أغسطس ليعطي سكان الإمارات وزوارها الكثير من المرح خلال عيد الفطر. ويمكن للشباب زيارة باونس، وجهة الترامبولين الداخلية في دبي فستيفال سيتي مول والقوز الاستمتاع بساعتين من القفز على الترامبولين مقابل 99 درهماً فقط، بينما تقدم سماش روم في القوز تخفيضات مميزة بقيمة 10 بالمئة للأطفال خلال عطلة العيد.

وتستضيف دبي أوبرا الحفل الهولوغرامي الأول من نوعه للاحتفاء بذكرى العندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ يومي 13 و14 مايو. ويستمر الحفل 90 دقيقة ليقدم مجموعة من أجمل أغاني المطرب الكبير الراحل.

عيدية دبي

وتقدم مجموعة مراكز التسوق في دبي جوائز مالية تصل قيمتها حتى 200 ألف درهم للمتسوقين المحظوظين خلال عيد الفطر. حيث يحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم فأكثر في أي من مراكز التسوق الـ 11 المشاركة حتى 15 مايو على قسيمة سحب.

وخلال أيام العيد الثلاثة، سيفوز حوالي 40 شخصاً بمبلغ 5 آلاف درهم لكل واحد منهم، وسيتم الإعلان عن 20 اسماً في سحب اليوم الأول و10 أسماء في اليومين الثاني والثالث على التوالي.

وتشمل مراكز التسوق المشاركة مركز البستان، ومركز الغرير، والورقاء سيتي مول، ومركز برجمان، ومركز بن سوقات، ودبي أوتليت مول، والواحة مول، ومركز مجمع شروق، والريف مول، وتايم سكوير سنتر، وتعاونية الاتحاد في القوز.

عطور ومستحضرات تجميل

وتقدم متاجر العطور ومستحضرات التجميل في دبي مجموعة متنوعة من العروض لهدايا عيد الفطر، بدءاً من العطور والروائح التقليدية ووصولاً إلى أحدث الإصدارات الفاخرة من مستحضرات المكياج، حيث سيحصل المتسوقون ممن ينفقون 550 درهماً في متاجر سيفورا على حقيبة هدايا حصرية مجاناً. كما يقدم المخلط للعطور تخفيضات بنسبة تتراوح بين 25 و75% على عدد من أشهر أنواع العطور.

وتدعو متاجر عبد الصمد القرشي الضيوف إلى شراء مجموعة من المنتجات بنصف السعر. فيما يقدم نخبة العود مجموعة واسعة من العروض بمناسبة عيد الفطر بأسعار تبدأ من 70 درهماً.

كما يحتفي متجر العربية للعود بهذه المناسبة مع تخفيضات بقيمة 50 بالمئة على جميع المنتجات. أما متجر أجمل، فيقدم تخفيضات بين 25 و50 بالمئة، وتوفر علامة فخر الإمارات تشكيلة العيد الجديدة والمؤلفة من ثلاثة عطور فريدة من نوعها.

منتجات رياضية ولياقة بدنية

وترحب مجموعة من العلامات التجارية الكبرى بالمتسوقين لشراء أحدث المعدات والملابس الرياضية خلال العيد، حيث يقدم متجرا أوكلي وريب كيرل لملابس السباحة وركوب الأمواج تخفيضات تتراوح بين 25 و75 بالمئة، فيما تتراوح نسبة تخفيضات متجر جو سبورت بين 25 و60 بالمئة.

إلكترونيات

تقدم متاجر إي سيتي وآي فكس مجموعة من العروض الترويجية على أحدث الأدوات والتقنيات خلال عيد الفطر مع تخفيضات من 25 وحتى 75%. بالإضافة إلى عروض للتوفير وقسائم شراء لمنتجات مختارة في جاكيس للإلكترونيات.

أحذية وإكسسوارات

وتدعو مجموعة من أبرز علامات الأحذية والإكسسوارات الزوار والمقيمين للتألق بإطلالة مميزة خلال عيد الفطر، بدءاً من تخفيضات بنسبة 40 بالمئة على منتجات محددة في متاجر جوسيبي زانوتي ديزاين، وتخفيضات من 25 وحتى 75 بالمئة في ك كورنر، وصولاً إلى عرض شراء منتج والحصول على الثاني مجاناً في فروع متجر الاسكافي.

ذهب ومجوهرات

من المتوقع أن تشهد متاجر الذهب والمجوهرات في دبي إقبالاً لافتاً من المتسوقين بفضل العروض المميزة على مجموعة واسعة من الخيارات. حيث تقدم فروع جِس وجي سي بوتيك للعملاء الذين ينفقون 500 درهم أو أكثر فرصة توفير 100 درهم عند شراء منتجات أخرى، فيما يقدم متجر زن دايموند عرض اشتر قطعة واحصل على الثانية مجاناً.

كما تقدم متاجر الجوهرة للمجوهرات تخفيضات بنسبة 50 بالمئة على مجموعة مختارة من مجوهرات الألماس واللؤلؤ، وعدم احتساب تكلفة «المصنعية» على قطع مختارة، بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا المجانية، بما في ذلك علب المجوهرات والساعات النسائية عند شراء مجوهرات يزيد سعرها على 5000 درهم.

وتقدم متاجر داماس للزوار سواراً من اللؤلؤ مجاناً عند إنفاق 3500 درهم على مجوهرات الألماس واللؤلؤ. أما متجر واتش غاليري، فيقدم قسائم هدايا بقيمة 250 درهماً لكل عملية شراء تزيد على 1000 درهم.

ويستضيف متجر أحمد صديقي وأولاده ومتجر 1915 من صديقي عروضاً ترويجية خاصة ليحظى المتسوقون بفرصة استرداد أموالهم بالكامل عند إنفاقهم 200 درهم من خلال قسيمة شراء تعادل قيمة الإنفاق يمكنهم استخدامها خلال 14 يوماً.

مفروشات منزلية

يمثل عيد الفطر مناسبة مثالية لتجديد أجواء المنزل، ولا سيما مع توفر تخفيضات مميزة في متاجر المفروشات تتراوح بين 30 و55% في انتيريرز، و25 إلى 55% في المرجان، و25 إلى 60% في إيوان مكتبي للسجاد، و25 إلى 75% في بيد باغز أند بيوند. ويقدم متجر بلومينغديلز تخفيضات بقيمة 30% على قطع مختارة، مع تخفيضات بنسبة 40% على منتجات محددة في كريت آند باريل.

تخفيضات كبيرة على الأزياء

يشكّل التألق بملابس جديدة أحد أهم تقاليد العيد، والمتسوقون في دبي على موعد مع خيارات مميزة هذا العام مع تخفيضات كبيرة على مجموعة من المنتجات.

حيث تقدم متاجر ريفر آيلاند عرض اشترِ قطعة واحصل على الثانية مجاناً أو عرض بنصف السعر على خيارات محددة. وتحتفل متاجر فوريفر 21 وحناين ورانجلر بالعيد مع تخفيضات من 25 وحتى 75%، في حين تقدم متاجر زيلي تخفيضات تتراوح بين 25 و40%.

ويحصل المتسوقون على مكافآت خاصة بمناسبة العيد عند إنفاق 250 درهماً في فينسي و300 درهم في متاجر أوكايدي. وتقدم علامة شومارت للمتسوقين أولى تشكيلاتها المصغرة لولو لافز سيليست بالتعاون مع مصممة الأحذية السعودية لولو الحسن، وتشمل 12 قطعة مميزة محدودة الإصدار.

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