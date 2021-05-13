10 آلاف زائر لجزيرة النور بالشارقة في 3 أشهر

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

توفر جزيرة النور بالشارقة باقات متنوعة من الفعاليات السياحية العائلية والترفيهية لزوارها خلال عيد الفطر السعيد.

كما تتيح لزوارها رؤية الأجرام السماوية عن قرب وتناول العشاء على ضفاف بحيرة خالد، وهي تعد وجهة عائلية مميزة للاستمتاع بسحر الطبيعة، وذلك بحسب محمود ديماس مدير العمليات والتطوير السياحي في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق».

والذي كشف عن أنه خلال الربع الأول من العام الجاري زار الجزيرة 10 آلاف و199 زائراً. ويسمح فقط بـ 50 % من العدد الإجمالي للزوار، وذلك مراعاة للإجراءات والتدابير الاحترازية للحيلولة دون انتقال فيروس «كورونا المستجد».

وأوضح أنه بالإمكان حجز الجزيرة ليوم كامل أو نصف يوم، مبيناً أن سعر حجز الجزيرة يختلف حسب تفضيلات واختيارات الزائر. وأشار إلى أنه بالنسبة لحجوزات الفعاليات العامة والشركات.

فالسعر يبلغ 12.6 ألف درهم دون ضيافة، وغير الخاص 3 آلاف درهم لنصف يوم و7 آلاف درهم طوال اليوم دون ضيافة، أما حجوزات الجزيرة لمناسبات الأعراس في أيام نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت) فتصل إلى 22000 درهم، ومن الأحد للخميس 16000 درهم.

لافتاً إلى أن الباقات تشمل مكاناً خاصاً ودعماً فنياً وخدمات تنظيف، إضافة إلى جولة إرشادية وجولة في بيت الفراشات من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

أوقات الزيارة

وأضاف أن أوقات الزيارة من التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلاً. وخلال عطلة نهاية الأسبوع من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

وزيارة بيت الفراشات متاحة من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً. وأوضح أنه خلال رمضان كان هناك إقبال كبير من الزوار والسياح وحجز الإفطار على شاطئ الجزيرة، التي تقع على الضفاف الشمالية لبحيرة خالد في قلب مدينة الشارقة، على مقربة من جامع النور أشهر مساجد الإمارة.

والذي يجسد عراقة التصميم العمراني الإسلامي لكثرة قبابه وارتفاع مئذنته. وتقدم الجزيرة باقات متنوعة من الفعاليات الترفيهية والتعليمية التي تلائم جميع أفراد العائلة.





مشاهدة السماء

ولفت ديماس إلى أن الجزيرة المميزة بأسلوبها المعماري البيئي ومشهدها الطبيعي التفاعلي الملهم تتيح تجربة «مشاهدة السماء» والتي تأخذ الزائر في رحلة «فلكية» للاستمتاع برؤية القمر والأجرام السماوية عن قرب عبر استخدام المنظار الفلكي. وهناك «بيت الفراشات الصغير» الذي يوفر جولة برفقة مرشد وساعة تدريبية يتعلم خلالها الزائر كيفية الاهتمام بالفراشات ورعايتها خاصة للأطفال بين 6 و15 عاماً.





استكشاف

ويمكن لزوار الجزيرة استكشافها عبر «جولة حرة» تتضمنها الباقات المقدمة، والتي تتيح للزوار التعرف على مرافقها وتفاصيلها الخلابة ومحيطها الذي يتميز بالمناظر الطبيعية الخضراء، ما يجعلها مُلتقىً مثالياً للعائلات وعشاق الطبيعة ومحبي أجواء الترفيه والثقافة والجمال.

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