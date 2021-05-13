32 % حصة الإمارات من إجمالي مشاريع المنطقة

المصدر: دبي - بشار باغ

تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2020 وفقاً لبيانات مؤشر فايننشال تايمز «أف دي آي ماركتس».

وبحسب المؤشر، جذبت الدولة 327 مشروع استثمار أجنبي مباشر خلال العام الماضي بفارق كبير عن جنوب أفريقيا التي حلت في المرتبة الثانية بـ 100 مشروع، وبذلك تستحوذ الإمارات على ما يقارب 32 % من إجمالي 1031 مشروع استثماري أجنبي استقطبتها دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال 2020.

وفي تصريحات لـ «البيان» تعقيباً على الإنجاز الاستثماري الجديد الذي حققته الدولة قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار «وايبا»: تواصل الإمارات تحقيق الإنجاز تلو الآخر في تصدر دول الشرق الأوسط وأفريقيا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المستقطبة إليها.

كما تستمر بزخم واضح في تطوير بيئة الاستثمار من خلال منظومات متعددة ومتنوعة من قوانين وتشريعات وإجراءات تم اتخاذها من قبل الحكومة الرشيدة لتعزيز مقومات الاستثمار فيها، مدعومة بنجاح مميز على المستوى العالمي في مواجهه الجائحة، الأمر الذي أثر وسيؤثر في المستقبل على استمرار تصدرها إقليمياً وعالمياً كمركز عالمي للاستثمار الأجنبي.

فضلاً عن مكانتها كإحدى أفضل البيئات المهيئة للاستثمار على مستوى دول العالم وضمن أسرع الدول في عودة النشاط الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وخاصة مع استضافة الدولة لإكسبو 2020 دبي، وهو أكبر حدث دولي اقتصادي وعلمي وثقافي وإنساني في العالم، والذي سيشكل أحد أهم مؤشرات عودة العالم إلى النشاط الاقتصادي الطبيعي بقيادة دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة.

وأكد القرقاوي أن هذا الإنجاز الذي حققته يتكامل مع النتائج التي حققتها دبي في 2020، حيث سجلت دفقاً استثنائياً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ استقبلت 455 مشروعاً بقيمة إجمالية قدرها 24.7 مليار درهم، بحسب بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر.

كما احتلت دبي عام 2020 المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والرابع عالمياً في استقطاب رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر وصنفت في المركز الثالث عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بحسب بيانات «إف دي آي ماركتس».

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