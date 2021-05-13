العيد في دبي.. عروض مميزة في مراكز التسوّق

المصدر: دبي – بشار باغ

سجلت مراكز التسوق في دبي ارتفاعاً متواصلاً في معدلات إقبال الزوار منذ بداية الأسبوع الجاري قبيل عيد الفطر، وبفضل الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوفير بيئة آمنة ومتكاملة مع عروض وتنزيلات متنوعة، وصلت مستويات الزوار في العديد من المراكز إلى الذروة مساء أمس ضمن نطاق الطاقة الاستيعابية المحددة التي تضمن التباعد الاجتماعي بين الأفراد.

وتزخر مختلف أرجاء دبي بأجواء احتفالية بمناسبة عيد الفطر السعيد، مع تنظيم الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية من 11 وحتى 15 مايو.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من أبرز الوجهات التي تستحق الزيارة في دبي خلال عيد الفطر المبارك. وتلتزم جميع مراكز التسوق والمتاجر والوجهات بقواعد الصحة والسلامة الضرورية، مثل إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات حرصاً على سلامة جميع الضيوف.

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