الغرف الفندقية في دبي تسجّل أعلى سعر في 3 أشهر

المصدر: دبي – عمرو عادل

أفادت مؤسسة «إس تي آر» البريطانية، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، بأن أسعار الغرف الفندقية في إمارة دبي سجلت أعلى سعر لها في 3 أشهر خلال شهر أبريل الماضي، وسط تحسن ملحوظ في الطلب.

وذكرت المؤسسة، في تقرير عن أداء قطاع الضيافة في دبي، أمس، أن متوسط نسبة إشغال الفنادق في الإمارة خلال الشهر الماضي، سجل 59.7%، فيما بلغ متوسط السعر اليومي للغرفة نحو 576.33 درهماً.

وأشارت في تقريرها الذي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه، إلى أن الإيرادات لكل غرفة متاحة بلغت نحو 343.94 درهماً خلال أبريل الماضي.

وبحسب التقرير، يعد متوسط سعر الغرفة وإيرادات الغرفة المتوفرة هو الأعلى في دبي منذ يناير 2021.

ويستعيد القطاع الفندقي في دبي الانتعاش تدريجياً منذ استئناف العديد من شركات الطيران الدولية رحلاتها من وإلى المطارات الإماراتية، بالإضافة إلى توسع نشاط السياحة الداخلية. وأوضح التقرير، أنه على الرغم من تحسن الإشغال بشكل ملحوظ من أدنى مستويات قبل جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلا أنه جاء أقل قليلاً من مارس، إذ ظل الإشغال اليومي طوال فترة شهر رمضان في نطاق 50%.

ولفت التقرير، إلى أن الزيادات المئوية على أساس سنوي تعتبر كبيرة بسبب المقارنة مع الأشهر الأكثر تضرراً من الجائحة في عام 2020.

وتعد دبي واحدة من أكثر المدن أماناً على مستوى العالم، وذلك لتطبيقها مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة ضيوفها والسياح في كل مرحلة من مراحل رحلة سفرهم، منذ أن تطأ أقدامهم أرضها وحتى المغادرة.

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