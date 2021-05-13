شراكة بين «بروتيفيتي» والجمعيات الإقليمية للمدقّقين الداخليين

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة بروتيفيتي ممبر فيرم (الشرق الأوسط)، إبرام شراكات مع أبرز الجمعيات الإقليمية للمدققين الداخليين - في الإمارات والبحرين والكويت وعمان - بغرض مناقشة جدول أعمال لجان التدقيق لعام 2021، خاصة أثناء فترة الوباء وما بعدها.

جاء ذلك خلال منتدى افتراضي حضره أكثر من 250 مشاركاً من رؤساء لجان التدقيق التابعة لمجالس الإدارات وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين العاملين في مجال التدقيق وكبار المسؤولين التنفيذيين . تكتسب الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات زخماً في المنطقة، حيث تركز العديد من الجهات التنظيمية اهتمامها على تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

ويرى 39٪ من المشاركين في المنتدى أن مؤسساتهم ستدرس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في استراتيجيتها خلال العام أو العامين المقبلين، حيث يتزايد اعتماد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الحوكمة. ودعا المشاركون إلى تقييم تأثيرات الوباء على المديين القريب والبعيد على بيئة الرقابة الداخلية.

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