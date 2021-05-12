بيع 4059 فيلا في دبي منذ بداية 2021 بقيمة 12.6 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

قال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات، المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، إن سوق العقارات في دبي يشهد توجهاً مضطرداً نحو وحدات الفلل مقارنة بالشقق السكنية، حسب ما تشير إليه تصرفات المبيعات العقارية على موقع دائرة الأراضي والأملاك، حيث تم تسجيل ما يزيد على 4 آلاف و59 معاملة بيع فيلا منذ بداية العام الجاري حتى تاريخ 6 مايو من السنة الجارية بقيمة 12.6مليار درهم حسب بيانات الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك مقارنة بـ 1991 معاملة بيع في نفس الفترة من سنة 2020 بقيمة 5 مليارات درهم و1838 معاملة بيع فيلا في 2019 بقيمة 4.7 مليارات درهم.

وفي سياق آخر تشير بيانات مركز دبي للإحصاء إلى نمو في عدد الفلل المنجزة بالإمارة خلال السنة الماضية على اختلاف نوعيها (الخاصة والاستثمارية) وتوزيعها على المناطق (الحضر والريف) ليصل العدد إلى 130 ألفاً و535 فيلا، تم إنجازها حتى 2020 مقارنة بـ 112 ألفاً و552 فيلا في 2019 و5 آلاف و98 فيلا في 2018، ولفت الحمادي إلى أن النمو التصاعدي لعدد الفلل المنجزة في الإمارة خلال آخر ثلاث سنوات يعكس مدى الاهتمام الذي اكتسبته وحدات الفلل من طرف المتعاملين في السوق سواء كان للاستخدام النهائي أو للاستثمار، مع العلم أن الفلل الاستثمارية كان لها الحظ الأكبر من الإنجاز.

وأضاف الحمادي أن هذه البيانات تؤكد أن المستثمرين أصبحوا يركزون أكثر على هذا النوع من العقارات للاستفادة من اتجاهات السوق، ومن مستوى أسعار إيجارات وبيع الفلل التي سجلت ارتفاعاً بنسبة تفوق 2% بالنسبة للإيجار وأكثر من 3% بالنسبة للبيع مع نهاية الربع الأخير من 2020 حسب ما تشير إليه بحوث دراسات السوق، كنتيجة حتمية لارتفاع الطلب عليها مقارنة بمخزون السوق، وهذا ما هو متعارف عليه بقاعدة العرض والطلب في الأسواق (يرتفع السعر كلما ارتفع الطلب وقلّ المعروض والعكس صحيح).

وقال الحمادي: «قد يرى الكثير أنّ تغير التوجه نحو الفلل كان نتيجة تغير سلوك المستهلكين نحو المساحات الكبيرة نتيجة الجائحة، لكنّ ليس هذا هو الدافع الوحيد فقط، بل هناك دوافع أخرى نابعة من درجة وعي المشتري أو المستثمر، مثل قيمة رسوم الخدمات المنخفضة مقارنة برسوم الخدمات المفروضة على شقة سكنية، فالمشتري أصبح قادراً على إجراء عمليات المقارنة بين الوحدات فيما يتعلق بالمزايا التي يوفرها له كل نوع من العقارات على حدة» مضيفاً أنه إذا تم النظر من منطق المساحات الكبيرة هناك شقق سكنية ببعض المشاريع تعادل مساحاتها أو تفوق مساحة فيلا لكن كقيمة تملك مستقبلية من وجهة نظر المشتري تختلف، كون أن الشقة لا تمنحه الخصوصية التامة التي يرغب بها كحديقة خاصة أو مسبح خاص ومداخل ومخارج خاصة به، كما لا تمنحه حق تملك الأرض التي يقع عليها البناء كالفيلا، حيث له الحق في تملك الفيلا والأرض التي عليها مما يخوله عدة صلاحيات بالمستقبل.

وحسب الحمادي فإن دقة المقارنة للمشتري هي التي أصبحت تؤثر على مبيعات مشاريع الشقق السكنية بغض النظر عن عددها وموقعها والمنطقة التي توجد بها، مقارنة بمشاريع الفلل والتاون هاوس التي باتت تنفذ من السوق في ظرف ساعات فقط من موعد إطلاقها، مشيراً إلى أن اتجاهات السوق الحالية كانت متوقعة من طرف بعض المطورين من قبل بدليل تنفيذهم لمشاريع ومجمعات فلل عديدة عبر مختلف المناطق الاستثمارية والتي نفد جزء كبير منها من السوق اليوم.

ولفت الحمادي إلى أن هذه النقطة عززت من نشاط سوق الفلل السكنية في الإمارة على حساب سوق الشقق السكنية، وستظل الفلل هي عنوان المرحلة العقارية القادمة، وعلى القائمين على السوق استيعاب هذه الفكرة لمواكبة سوق الطلب والتكيّف مع احتياجات متعاملي السوق الجديدة مع إيجاد حلول فعالة لرفع نشاط مشاريع الشقق وتعزيز نشاط القطاع.

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