37.2 ملياراً مكاسب الأسهم المحلية في رمضان

المصدر: (أبوظبي ـ رامي سميح)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال شهر رمضان المبارك بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يناهز على 37.2 مليار درهم مدفوعاً بجملة من المحفزات على رأسها النتائج القوية للشركات والبنوك المدرجة في مؤشر إيجابي على انحسار تداعيات جائحة «كوفيد 19».

واجتذبت أسواق الأسهم سيولة بأكثر من 28.4 مليار درهم خلال شهر رمضان موزعة بواقع 25.2 مليار درهم في سوق أبوظبي و3.24 مليارات درهم في سوق دبي، وجرى تداول 5.63 مليارات سهم منها 3.5 مليارات في أبوظبي و2.1 مليار في دبي، من خلال تنفيذ أكثر من 88 ألف صفقة.

ووفق حسابات «البيان» ربح رأس المال السوقي لأسهم سوق دبي المالي ما يربو على 14.05 مليار درهم، فيما ربحت أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 23.13 مليار درهم، لتصل رسملة السوقين بنهاية جلسة الاثنين الماضي لقرابة 1.3 تريليون درهم.

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