16 مليون دولار أرباح «جي إف إتش» الربعية

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، أمس، نتائجها المالية للربع الأول من العام، المنتهي في 31 مارس 2021، حيث سجلت المجموعة ربحاً صافياً يؤول إلى المساهمين بقيمة 16.12 مليون دولار خلال الفترة، مقارنة بـ 5.08 ملايين دولار خلال الربع الأول من عام 2020، بزيادة بنسبة 217.2%.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية: شهدت فترة الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 تقدم المجموعة بخطى ثابتة عبر مختلف خطوط أعمالها وتحقيق نمو جيد في الأرباح والدخل عاماً بعد عام.

على مدار الربع الأول من العام، واصلنا العمل على نمو أنشطتنا الرئيسية المتمثلة في الصيرفة التجارية والاستثمارية، وإدارة الأصول وأنشطة الخزينة، بالإضافة إلى محافظنا الاستثمارية وتواجدنا في الأسواق الهامة في دول مجلس التعاون الخليجي، المملكة المتحدة، أوروبا والولايات المتحدة. وانطلاقاً من هذا الزخم الكبير، سوف نركز على دفع عجلة النمو وتعزيز القيمة ونتائجنا المالية خلال الفترات المقبلة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: دخلنا عام 2021 بمجموعة من الفرص الواعدة ونجحنا في تحويلها إلى معاملات استثمارية لاقت إقبالاً جيداً من مستثمرينا بكافة أنحاء المنطقة. وارتفعت الربحية نتيجة للاكتتاب في عدد من المعاملات المتنوعة.

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