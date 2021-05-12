123 مليون درهم أرباح «يلا» للربع الأول

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت مجموعة «يلا المحدودة» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، نتائجها المالية الأولية غير المدققة للربع الأول من عام 2021، إذ حققت المجموعة إيرادات بلغت 248 مليون درهم، بزيادة نسبتها 221% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ما يعكس النجاح المستمر للشركة في جهودها وعملياتها التجارية إضافة إلى التحسن التدريجي في المناخ العام للأعمال في المنطقة.

ووفق البيانات المالية التي أعلنتها مجموعة «يلا»، التي تمتلك أكبر منصة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد بلغ صافي أرباح المجموعة غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 123.3 مليون درهم في الربع الأول المنتهي في 31 مارس الماضي.

وبلغت نسبة هامش الربح الصافي غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 49.7% في الربع الأول من السنة المالية 2021. وقد ساهمت خدمات الدردشة لمجموعة يلا في تحقيق الجزء الأكبر من إيرادات «يلا» بما مجموعه 201.1 مليون درهم في حين ساهمت خدمات الألعاب في تحقيق 47.3 مليون درهم من المجموع الكلي لإيرادات الشركة البالغة 248 مليون درهم.

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