دبي وجهة مثالية لقضاء إجازة العيد

المصدر: دبي - البيان

تشكّل إجازة عيد الفطر السعيد فرصة مثالية لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء.

وبما أن خيارات السفر الدولي لا تزال محدودة، تعد دبي الوجهة الأمثل لقضاء عطلة العيد التي تستمر لمدة 5 أيام من 29 رمضان حتى 3 شوال، حيث يمكن لعشاق الطعام التوجه إلى أحد مطاعم دبي للاستمتاع بعروض العيد المميزة وتناول أشهى المأكولات، كما يمكن الاسترخاء في فندق أو منتجع في المدينة وبأسعار رائعة.

وتحتضن دبي العديد من الخيارات التي تناسب جميع الأذواق والميزانيات وتتنوع بين أفخر المنتجعات من فئة الخمس نجوم وأبرز المطاعم العصرية.

وتستعرض مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من أبرز الفنادق والمطاعم في المدينة لقضاء إجازة العيد، فيما تلتزم جميع الوجهات بقواعد الصحة والسلامة الضرورية، مثل إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات طوال الوقت حرصاً على سلامة جميع الضيوف.

فنادق الخمس نجوم

يستقبل فندق جراند حياة دبي ضيوفه بين 11 وحتى 15 مايو للإقامة في غرف جراند كلوب الفاخرة بسعر 600 درهم غير شامل الضريبة.

ويتضمن عرض الفندق لعيد الفطر السعيد الفطور وبوفيه العيد وتخفيضات بنسبة 25% على تشكيلة محددة من المأكولات والمشروبات وجلسات السبا العلاجية، إضافة إلى عرض ترقية الغرف المجاني وإمكانية تسجيل المغادرة في وقت متأخر في حال توفر الغرف. كما يتيح العرض للعائلات المكونة من 3 أطفال أو أكثر حجز غرفة متصلة لأطفالهم بنصف السعر.

ويقدّم فندق كراون بلازا مرسى دبي عرض الإقامة في عطلة العيد بسعر 999 درهماً لليلة الواحدة متضمناً الفطور والعشاء لشخصين. ويشكّل الفندق، بموقعه المتميز في قلب دبي مارينا وبجوار مارينا مول وجميرا بيتش ريزيدنس، خياراً مثالياً لقضاء إقامة مميزة في أحد أكثر الأحياء النابضة بالحيوية في المدينة.

أما عرض عطلة العيد من فندق بلازو فيرساتشي دبي، فيتضمن الإقامة في غرفة أو جناح فيرساتشي مع علاجات سبا للاسترخاء وتجديد الطاقة ووجبات فطور وغداء يومية لشخصين، مع تخفيضات 20% على تجارب الطعام، بأسعار من 1190 درهماً غير متضمنة الرسوم والضرائب في الليلة حتى 15 مايو.

تخفيضات

ويقدّم فندق كونراد دبي المطل على شارع الشيخ زايد عرض عطلة عيد الفطر بسعر 716 درهماً لليلة. وتجمع الوجهة بموقعها المميز في قلب مدينة دبي بين سهولة الوصول إلى أبرز معالم المدينة السياحية وتوفير وسائل الاسترخاء الفاخرة والمرافق الداخلية الفخمة لضيوفها.

ويحتفل فندق ذا اتش بعيد الفطر السعيد عبر تقديم تخفيضات 30% على أفضل الغرف المتوفرة عند الحجز لمدة لا تقل عن 4 أيام. وتبلغ تكلفة عرض العيد 299 درهماً لليلة من 12 وحتى 16 مايو.

ويقدّم فندق رافلز للعائلات التي ترغب بالاستمتاع بإقامة مثالية في عطلة الفطر عرضاً لتناول الطعام بشكل مجاني للأطفال تحت 9 سنوات عند حجز العرض المتضمن وجبة الفطور والعشاء مع تخفيض 20 على جلسات السبا.

ويحصل الضيوف على تذاكر مجانية لدخول ذا جرين بلانيت ومتنزه لاجونا المائي. ويستمر العرض حتى 15 مايو بأسعار تبدأ من 980 درهماً لليلة. ويتضمن عرض فندق جي دبليو ماريوت ماركي فطوراً مجانياً وعشاء كل يوم في أحد مطاعم الفندق الأحد عشر، إضافة إلى إمكانية الدخول إلى المسبح والسبا ومركز اللياقة البدنية بأسعار من 712 درهماً لليلة حتى 15 مايو.

فنادق الأربع نجوم

يوفّر فندق وأجنحة رامادا باي ويندهام دبي جميرا بيتش ريزيدنس إقامة ممتعة للعائلات وأطفالهم، حيث يقدّم الفندق باقة العيد التي تتضمن تذاكر دخول مجانية لوجهات مثل متنزه ذا جرين بلانيت ومتنزه لاجونا المائي وصالات روكسي سينما. ويستمر العرض حتى 16 مايو بأسعار من 559 درهماً متضمنة فطوراً مجانياً.

ويطلق هيلتون جاردن إن دبي الميناء وهيلتون جاردن إن دبي المرقبات عروضاً خاصة بمناسبة العيد حيث تستضيف الوجهتان بوفيه برانش من 12:30 ظهراً حتى 3:30 عصراً أول أيام العيد، ويمكن للضيوف ترقية تجربة العشاء إلى عرض الإقامة ليوم بالفندق يتضمن تذاكر دخول مجانية إلى متنزه ذا جرين بلانيت ومركز إيكارت زعبيل وحلبة دبي للتزلج على الجليد وحديقة الحيوانات المائية في دبي وفيرتشوال رياليتي بارك.

ويقدّم فندق هيلتون جاردن إن دبي مول الإمارات عرض الإقامة خلال العيد الذي يتضمن تخفيضات 25% على أفضل أسعار الغرف المتوفرة وحتى 25 % على تجارب تناول الطعام في أحد منافذ المأكولات والمشروبات وتذاكر دخول إلى سكي دبي بنصف القيمة، والعرض متاح حتى 15 مايو.

ويقدّم فندق برجمان أرجان من روتانا في بر دبي أسعاراً خاصة احتفالاً بالعيد تبدأ من 355 درهماً للغرفة في الليلة. ويتضمن العرض ترقية مجانية إلى فئة الغرفة الأعلى المتوفرة ووجبة فطور لشخصين وتذاكر مجانية لدخول مركز ماجيك بلانيت للترفيه العائلي مع رصيد، إضافة إلى سرير إضافي مجاني لكل غرفة، ويمكن للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 6 سنوات تناول الطعام مجاناً أثناء إقامتهم.

عروض تجارب الطعام

وتقدم مطاعم دبي فرصة مميزة للذواقة لاختبار أشهى المأكولات خلال العيد. ومن ضمنها عرض مطعم المنتهى في فندق برج العرب الذي يقدم قائمة من 6 أطباق لذيذة مقابل 1000 درهم للشخص.

ويقدّم مطعم النافورة بفندق جميرا أبراج الإمارات مائدةً بأشهى الأطباق اللبنانية واختبار 3 من الأطباق التقليدية من المطبخ الشرقي مقابل 195 درهماً للكبار و95 درهماً للصغار. وتقدم فروع مقهى سكة في سيتي ووك ولا مير والخوانيج قائمة طعام خاصّة بالعيد من 3 أطباق تضم ألذ المأكولات الإماراتية والعربية والهندية والفارسية مقابل 95 درهماً للشخص.

ويقدم مطعم إيوان في فندق بالاس وسط المدينة مجموعةً واسعة من الأطباق الشهيرة في المنطقة خلال اليوم الأول من العيد، من الساعة 6.30 مساءً وحتى 10 ليلاً. ويبلغ سعر وجبة العشاء الخاصة بالعيد في إيوان 310 دراهم، ويصطحب مطعم الإيوان في برج العرب رواده في رحلةٍ من النكهات مع باقة من أشهى الأطباق الإماراتية والهندية مقابل 395 درهماً للشخص.

أفضل المأكولات العالمية

ويقدّم مطعم كويا البيروفي بمنتجع فور سيزونز قائمة طعام خاصة بالعيد تضمّ أشهر أطباق مطبخ أمريكا اللاتينية يومياً حتى 15 مايو. ويبلغ سعر قائمة الطعام في العيد 350 درهماً للشخص.

ويوفر مطعم تريسند في فندق فوكو على شارع الشيخ زايد قائمة طعامٍ غنية بأطباقٍ فاخرة من المطبخ الهندي في اليوم الأول من العيد مقابل 275 درهماً للشخص. كما يدعو مطعم هوتيل كارتاخينا في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز الزوار لاستكشاف أشهى أطباق أمريكا الجنوبية مع لمساتٍ شرق أوسطية في اليوم الأول من العيد مقابل 199 درهماً للشخص.

أشهى الأطباق الأوروبية

ويقدم مطعم بيسترو دي آرتس بطابعه الباريسي في دبي مارينا برانش نهاية الأسبوع خصيصاً في العيد حيث يستمتع الضيوف بأشهى المقبلات الفرنسية التقليدية والأطباق الرئيسية مع الحلويات خلال فترة ما بعد الظهيرة. وتتوفر الوجبة مقابل 119 درهماً للكبار و40 درهماً للصغار.

ويقدّم مطعم بابليك في سوق مدينة جميرا قائمة طعام ألباين لانش المحددة لثلاث ساعات طوال أيام العيد من منتصف النهار وحتى وقتٍ متأخر من الليل مقابل 295 درهماً، ليوفر للذواقة الاستمتاع بأشهى النكهات الفرنسية والمناظر الخلابة لمدينة جميرا.

كما ترحب حديقة عيد الفطر الخاصة في فولي باي نِك أند سكوت بالزوار، مع أروع الأطباق. وتتوفر قائمة المطعم مع المشروبات إما مقابل 250 درهماً أو 350 درهماً من الساعة 1 ظهراً حتى 4 عصراً، وذلك من يوم الأربعاء وحتى السبت. في حين يقيم مطعم ريفورم سوشيال آند جريل في البحيرات حفل شواء كبيراً بأسلوب بريطاني طوال أيام العيد ابتداءً من الساعة 5 مساءً.

وجبات مجانية للأطفال

يمكن للعائلات الاستمتاع ببوفيه خاص بعيد الفطر في مطعم سلون ضمن فندق جروفنر هاوس دبي ومطعم براسيري 2.0 ضمن منتجع وسبا لو رويال ميريديان بيتش، حيث يمكن للأطفال تحت الخمس سنوات تناول الطعام مجاناً برفقة أهاليهم.

كما يمكن للأطفال ممّن لم تتجاوز أعمارهم أربع سنين تناول الطعام مجاناً في مطعم النافورة ضمن فندق جميرا أبراج الإمارات ومطعم ذا بالمري ضمن فندق جميرا النسيم. وتقدم هذه الوجهات مجموعة واسعة من الأطباق الشهية والشهيرة محلياً، إلى جانب الحلويات اللذيذة.

وتتوفر مائدة العيد المفتوحة مقابل 260 درهماً للشخص في مطعم سلون و210 دراهم في مطعم براسيري 2.0. بينما تتوفر مائدة العيد المفتوحة مقابل 175 درهماً في مطعم النافورة و320 درهماً بمطعم ذا بالمري.

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